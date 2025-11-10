CHP Trabzon Atatürk'ü Anma Töreni Düzenledi

HABER: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) – CHP Trabzon İl Başkanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Atatürk'ü anmak bir karış toprağı, bir çocuğun gülüşünü, bir insanın onurunu ve bir milletin özgürlüğünü korumaktır" dedi.

Trabzon Meydan Parkı'ndaki törene CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve çok sayıda partili katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CHP Trabzon İl Başkanı Bak, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 87. yıl dönümünde, derin bir saygı, sonsuz bir minnet ve hiç dinmeyen bir özlemle anmak için toplandıklarını belirtti ve şöyle devam etti:

"10 Kasım her yıl geldiğinde, ülkemizin dört bir yanında aynı sessizlik, aynı hüzün, aynı sızı yüreklerimizi sarar. Saat 09.05'te sirenler çalar ve bir milletin kalbi durur. O anda biz, sadece bir lideri kaybetmenin acısını değil, yolumuzu aydınlatan bir ışığı, bir umudu ve milletimizin geleceğini şekillendiren büyük bir rehberi yitirmenin derin yasını hissederiz.

Atatürk, hem bir komutan hem de bir devlet adamı olarak tarih sahnesinde unutulmaz bir iz bırakmış; milletimizin kaderini yeniden yazmış ve özgür, bağımsız bir ulusun temellerini atmıştır. O, karanlığa meydan okuyan bir akıl, umutsuzluğa direnen bir yürek ve özgürlüğe başkaldıran bir milletin adıdır. Sadece bir lider değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir onur ve özgürlük mirası bırakmıştır bizlere. 'Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir' derken, bize yalnızca bir devlet değil, bir milletin umudunu, özgürlüğünü ve aydınlık geleceğini emanet etmiştir. Bu miras kadınların seçme ve seçilme hakkı, okullarda yankılanan çocuk sesleri, bilimle, sanatla ve fikirle yoğrulmuş bir gelecek, özgür bireyler ve sorgulayan bir toplumdur. Atatürk, yalnızca bir nesli değil, bir geleceği inşa etmiştir. Bugün bizlere düşen görev onu anmakla kalmayıp ideallerini yaşatmaktır.

"Sen rahat uyu Atam"

"Atatürk'ü anmak; bir karış toprağı, bir çocuğun gülüşünü, bir insanın onurunu ve bir milletin özgürlüğünü korumaktır. 10 Kasım, yeniden söz verme günüdür. Atamızın emanetine sahip çıkmak, Cumhuriyet'e, özgürlüğe, adalete ve bilimle aydınlanmaya olan inancımızı tazelemek günüdür. Her 10 Kasım'da bir kez daha söz veriyoruz; cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. Bilimin ve aklın ışığından ayrılmayacağız. Kadın, erkek, genç, yaşlı; bu ülkenin her ferdi için eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz. Atatürk'ün yolundan, onun gösterdiği ilke ve devrimlerden sapmadan yürüyeceğiz. Bu sorumluluk, her günümüzü, her adımımızı ve her kararımızı şekillendiriyor.

O, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek bize sonsuz bir emanet bırakmıştır. Her okulda dalgalanan bayrakta, her köyde yanan bir ışıkta, her çocuğun gözlerindeki umutta varlığıyla yaşamaya devam ediyor. Bugün, o büyük emanete sahip çıkmanın gururuyla ve onun gösterdiği yolda ilerlemenin kararlılığıyla diyoruz ki: Sen rahat uyu Atam. Senin fikirlerin bu topraklarda, devrimlerin bu milletin damarlarında yaşamaya devam ediyor. Bıraktığın emaneti omuzlarımızda taşımaya ve ışığını geleceğe taşımaya yeminliyiz. Sonsuz saygı, derin minnet ve hiç dinmeyen bir özlemle."