Yomra Belediye Başkanı Bıyık'tan "Kurultay" Çağrısı

(TRABZON)- CHP Trabzon İl Başkanlığı'nda bir araya gelen ilçe örgütleri ve belediye başkanları, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine tepki gösterdi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, hızlı biçimde kurultay yapılması çağrısında bulundu.

CHP Trabzon İl Başkanlığı binasında bir araya gelen ilçe başkanları, partilerinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını ve onlarla birlikte hareket edeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Yapılan operasyonları hep birlikte izliyoruz. Ben de arkadaşlarımla birlikte yapılan bu mücadeleye eşlik ediyorum. Ben tabii yakın bir tarih içerisinde kıymetli Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun daveti Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in kabulüyle partiye katılmış bir siyasetçiyim. Kendileri bu süreçte hangi yolu izlerlerse Sayın Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'in alacak olduğu bütün kararlara uyacağımı bütün beyanlarımda söyledim. Yazılı olarak söyledim. Buradan sizlerin aracılığıyla söyleyeyim. Burada onların verecek olduğu mücadele de sonuna kadar hangi yol izlenirse izlensin 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp mücadele edeceğiz' denilirse Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıp onlarla birlikte mücadele edeceğim. 'Ayrılacağız, başka bir mücadele vereceğiz' derlerse yine ayrılıp mücadele etmeye yine onlarla birlikte bu yolu yürümeye özen gösteriyorum. İnşallah bu süreç hızlı bir biçimde bir kurultay süreci olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki insanların aklıselim, memleketinin hassasiyetini bilen insanlar olduğunu ve yapılacak olan ilk kurultayda bu devlet gücüyle yönetime seçilen gelen işbirlikçi operasyoncuların devrileceğine ve partinin gerçek sahiplerine tekrar partiyi teslim edeceğine inancımı koruyorum. Mücadelemize devam edeceğiz."