CHP Trabzon İl Başkanlığı'ndan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CHP Trabzon İl Başkanlığı'ndan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

13.11.2025 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Trabzon İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hazırlanan iddianameye tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayıp Atatürk Alanı'na kadar süren yürüyüşte, katılımcılar şehit askerler için 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yargının iktidarın kontrolünde olduğunu ve İmamoğlu'nun hedef alındığını belirtti.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Başkanlığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye tepki göstermek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş Atatürk Alanı'nda son buldu. Katılımcılar ellerinde pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen protestocular Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağında şehit düşen 20 asker için de "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Yürüyüşe CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Erkan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Sol Parti İl Başkanı Bilal Akcelep, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

"Saray, kendi iktidarını koruyabilmek için artık yargıyı bir sopa haline getirmiştir"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yaptığı açıklamada yargının artık iktidarın sopası haline geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin gündemine düşen tablo, bir adalet belgesi olmaktan uzak; siyasal korkunun, iktidar paniğinin ve çürümüş hukuk düzeninin resmidir. Türkiye, içinde bulunduğumuz dönemde tarihinin en ağır demokrasi sınavlarından birini vermektedir. Hukuk, adalet ve vicdan, iktidarın çıkar hesaplarına teslim edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, siyasetin konusu olmaktan ziyade adaletin konusu olması gereken bir davada, açıkça siyasi bir operasyonun hedefi haline getirilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sayın İmamoğlu hakkında 828 yıldan başlayıp 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir. Evet, yanlış duymadınız, 2 bin 352 yıl. Bu kadar akıl dışı, bu kadar absürt bir iddia, dünya hukuk tarihinde bile örneği olmayan bir garabettir. Ortada adalet yoktur, bir siyasi infaz planı vardır. Bu dosya, delillerle hazırlanmamış, talimatlarla hazırlanmıştır. Bir hukuk devletinde değil, bir korku rejiminde görebileceğimiz türden bir tabloyla karşı karşıyayız.

Saray, kendi iktidarını koruyabilmek için artık yargıyı bir sopa haline getirmiştir. Bu ülkede artık yargıçlar yerine, iktidar ne isterse o karar yazılmaktadır. Bu rezalet sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, Türkiye'nin demokrasi tarihine yönelmiş bir saldırıdır. Korkunun iktidarı, halkın iradesini susturmak için her yolu deniyor. Bir yandan İstanbul Üniversitesi eliyle alınan tartışmalı kararlarla İmamoğlu'nun meşruiyetini hedef alıyorlar, bir yandan da binlerce sayfalık iddianamelerle kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyorlar. Ama unuttukları bir gerçek var; halkın seçtiği belediye başkanına, milyonların umuduna saldıranlar, eninde sonunda halkın vicdanına çarpacaktır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Trabzon İl Başkanlığı'ndan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü Bu görüntüyle ilgili yeni detay 20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasındaki yangının çıkış nedeni belli oldu 6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasındaki yangının çıkış nedeni belli oldu
Savaş giderek yaklaşıyor ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Hülya Avşar’dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına
Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

09:11
Sanat dünyası yasta Muazzez Abacı’nın ardından yürek burkan sözler: Bir devir daha kapandı
Sanat dünyası yasta! Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler: Bir devir daha kapandı
09:04
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!
08:17
Yürek burkan görüntülerin ardından metin keçeci konuştu
Yürek burkan görüntülerin ardından metin keçeci konuştu
08:09
23 ilde dev operasyon Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
07:54
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
07:06
Balıkesir beşik gibi Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 09:29:27. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Trabzon İl Başkanlığı'ndan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.