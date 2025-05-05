CHP'ye Yapılan Saldırı Kınandı: 'Siyasi Bir Amaca Hizmet Ediyor'

Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır" dedi.

CHP Burdur İl Örgütü, partilerinin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediyesi Başkan Vekili Atam Gülcü, partililer ve vatandaşlar katıldı.

CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, konuşmasında şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu saldırının hedefi, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Aynı zamanda, ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıran ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür.

"Bu ülkenin kurucu partisiyiz"

Bugün yaşananlar tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. 'Ya bendensin ya düşmansın' diyen bir dilin, muhalefeti düşmanlaştıran anlayışının sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri birbirine kırdırarak bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getiriyor. Ama bilinsin ki: Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu ülkenin kurucu partisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez. Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz."