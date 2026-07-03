CHP Yozgat Aydıncık İlçe Yönetimi görevden alındı - Son Dakika
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CHP Yozgat Aydıncık İlçe Yönetimi görevden alındı

03.07.2026 18:51
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CHP Genel Merkezi, Yozgat Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan ve 'Turp ile şalgamla devlet idare edilmez' diyen Abdullah Ceylan'ın da bulunduğu ilçe yönetimini görevden aldı. Erdoğan ve Ceylan karara tepki gösterdi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- CHP genel merkezi, Yozgat Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan ile "Turp ile şalgamla devlet idare edilmez" diyen Abdullah Ceylan'ın da yer aldığı Yozgat Aydıncık ilçe yönetimini görevden alındı. Erdoğan, "Benim mazbatam vardır, butlan Kemal'in mazbatası yoktur. Kayyum Kemal'i biz tanımıyoruz. Bu karar benim için yok hükmündedir" diye konuşurken, Abdullah Ceylan da, "Biz Cumhuriyet Halk Partili olaraktan görevimize devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in peşinde yürümekte karar verdik" dedi.

Görevden alındığı yönündeki kararın bildirilmesinin ardından açıklama yapan CHP Yozgat Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, görevden alınan ilk ilçe başkanı olduğunu, bunun onuru ve gururu içerisinde olduğunu söyledi. Erdoğan, görevini yaptığını, disiplinsiz ve liyakatsiz davranışının olmadığını bildirdi ve şöyle konuştu:

"2024 yılında olağanüstü kongre ile bütün delegelerimizin imzasıyla ve oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Aydıncık İlçe Başkanı onurunu taşımaya başladım. Başkan olduktan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Buna sessiz kalamayacağımız için Yozgat olarak, Aydıncık olarak traktör eylemlerini Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için yapma onuru ve şerefi bana nasip olmuştur. Üye sayılarımızı yüzde 500, yüzde 1000'lere varan artırımlar yapmışızdır. Nüfusa göre en çok üye sayısı Türkiye'de bendedir. İşimi gücümü bırakmışım, aksatmışım. Kendimi bu AKP zulmünden kurtarabilmek için partime adamış bulunmaktayım. Eylemlerimle 1.4 ila 17 milyon 200 bin lira arasında patates dökme eyleminde ceza ile tehdit edildim. Yılmadım. Olayın üstüne üstüne gittim. Yozgat'ımızı, Aydıncık'ımızı bırak Türkiye'ye tüm dünya tanıtmanın onuru, gururu bana nasip olmuştur. Yakınım Abdullah amcanın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzına bir daha turp kelimesini alamamasına vesile olan 'Turp ile Şalgam ile ülke yönetilmez' diyen ilçe olma nasibi bana olmuştur. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum, şeref duyuyorum."

"KAYYUM KEMAL'İ BİZ TANIMIYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımadığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"1978'de Ankara Bahçelievler'de 7 tane TİP'li üyemizi şehit eden Haluk Kırcı'nın adamlarıyla polisle, biber gazıyla, copla genel merkeze girerek 12. katta resimler çekinerek Butlan Kemal'in beni görevden alma yetkisi yoktur. Parti meclisi düşmüştür. MYK düşmüştür. Benim mazbatam vardır, butlan Kemal'in mazbatası yoktur. Kayyum Kemal'i biz tanımıyoruz. Bu karar benim için yok hükmündedir. Seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, Özgür başkanımız neredeyse oradayız. Ne derse ölümüne kalımına kelle ile oradayım. Canımız feda."

"CUMHURİYET HALK PARTİLİLER OLARAK DAVADAN DA VAZGEÇMİYORUZ"

Özgür Özel'in Yozgat Mitinginde mikrofon verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözüne yanıt olarak "Turp ile şalgamla devlet idare edilmez. Devlet, adaletle, hukukla idare edilir" diye karşılık veren Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya Köyünden Abdullah Ceylan da görevden alınan ilçe örgütü üyeleri arasında bulunuyor. Ceylan, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizleri bu duruma getiren hainler, bizleri bu duruma getiren zalimler bizleri bu duruma getiren katillere sesleniyorum; biz Cumhuriyet Halk Partili olaraktan görevimize devam edeceğiz. Cumhuriyet Partisi seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in peşinde yürümekte karar verdik. Bizim yolumuz devamlı ileridir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da sonuna kadar destekliyoruz, peşindeyiz."

CHP GENEL MERKEZİNDEN AÇIKLAMA

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Medya ve sosyal medyada yer alan "Yozgatlı Abdullah amca ihraç edildi" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Yozgat İli Aydıncık İlçe Yönetimi MYK kararıyla görevden alınmıştır. Abdullah Ceyhan mevcut yönetimde bulunduğu için yönetimdeki görevi sonlanmıştır. Dolayısıyla hiçbir şekilde bir disiplin ya da ihraç işlemi söz konusu değildir" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Yozgat Aydıncık İlçe Yönetimi görevden alındı - Son Dakika

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