CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar'a Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar'a Tepki Gösterdi

CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar\'a Tepki Gösterdi

CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.

26.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar'a destek için Yüreğir'e gelen bakanlara tepki göstererek "AK Parti Adayı Nacar'ın Bakanları varsa benim arkamda mazlum ve mağrur Yüreğirli hemşehrilerim, halkım var. Ne yaparlarsa yapsınlar Yüreğir'i bu kez kaybedecekler. Korkunun ecele faydası yok. Yüreğir halkı bu kez çok kararlı, kendi evlatlarına sahip çıkarak Yüreğir Belediye Başkanı seçecekler." dedi.

CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle bakanların sahaya çıkarak AKP'nin belediye başkan adayları için çalışmalarını, destek açıklaması yapmalarını eleştirdi.

"Yüreğir adında bir ilçe olduğunu sayın bakanlar yeni mi öğrendi, daha önce neredeydiler?" diye soran Demirçalı, şunları ifade etti:

"Başta açlık, yoksulluk, işsizlik, asayiş, uyuşturucu, çarpık kentleşme gibi sorunlarla boğuşan Yüreğir'in hiçbir yarasına merhem olmayanlar, sorunları görmezden gelenler sırf kendi adaylarına seçim kazandırmak için ilçemizi su yolu yaptı. Yüreğir'de bir iftar yemeğine katılan Sayın İçişleri Bakanı'na sormak istiyorum; Yüreğir'de açlığın, yoksulluğun, işsizliğin ve uyuşturucunun neden olduğu asayiş olaylarının çözümü için bugüne kadar ne yaptı? Bakanlığının hangi hizmeti karşılığında Yüreğir halkından AK Parti adayına oy istedi? Nacar'a destek için ilçemize gelen Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Yüreğir'de kaç çocuğun yatağına aç girdiğinden, kaç ailenin yoksulluk nedeniyle dağıldığından, işsizliğin verdiği çaresizlik yüzünden kaç babanın canına kıydığından haberi var mı? Yüreğir'deki mitinglerde partisinin adayına oy isteyen Sayın Adalet Bakanı'na soruyorum; binlerce insanın adalet aradığı bir ilçede, adaletten söz etmeden sadece partisinin adayına halktan oy istemenin adaleti nerede?

"AK PARTİ ADAYI NACAR'IN BAKANLARI VARSA BENİM ARKAMDA YÜREĞİRLİ HEMŞEHRİLERİM VAR"

Yine AK Parti adayının seçim kampanyasına destek için Yüreğir'e gelen Sayın  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na soruyorum; Yüreğir'de binlerce çocuk işçinin varlığından haberdar mı? Yüreğir'deki işsizlik oranının geldiği noktayı biliyor mu? Yüreğir'de başta tarım işçileri olmak üzere sigortasız çalıştırılan insan sayısından haberi var mı? Bunca Bakanın Yüreğir'in sorunlarını çözmek yerine sadece bir adaya seçim kazandırmak için ilçeye akın etmeleri, kaderine terk ettikleri Yüreğirli'yi kandırmaya çalışmak ve hor görmekten başka bir şey değildir. Fakat Yüreğir'in öz evladı Ali Demirçalı olarak şunu bilmelerini istiyorum ki AK Parti Adayı Nacar'ın Bakanları varsa benim arkamda mazlum ve mağrur Yüreğirli hemşehrilerim, halkım var. Ne yaparlarsa yapsınlar Yüreğir'i bu kez kaybedecekler. Korkunun ecele faydası yok. Yüreğir halkı bu kez çok kararlı, kendi evlatlarına sahip çıkarak Yüreğir Belediye Başkanı seçecekler."

Kaynak: ANKA

Ali Demirçalı, Halil Nacar, Yüreğir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar'a Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:09 Gazze’de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü Gazze'de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
16:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, TFF’yi Eleştirdi Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, TFF'yi Eleştirdi
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:35 Kakao fiyatında rekor artış Kakao fiyatında rekor artış
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
13:28 Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a 4 yıl hapis cezası Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 4 yıl hapis cezası
12:21 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 16:45:49. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar'a Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement