CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar\'a Tepki Gösterdi

CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar'a destek için Yüreğir'e gelen bakanlara tepki göstererek "AK Parti Adayı Nacar'ın Bakanları varsa benim arkamda mazlum ve mağrur Yüreğirli hemşehrilerim, halkım var. Ne yaparlarsa yapsınlar Yüreğir'i bu kez kaybedecekler. Korkunun ecele faydası yok. Yüreğir halkı bu kez çok kararlı, kendi evlatlarına sahip çıkarak Yüreğir Belediye Başkanı seçecekler." dedi.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle bakanların sahaya çıkarak AKP'nin belediye başkan adayları için çalışmalarını, destek açıklaması yapmalarını eleştirdi.
"Yüreğir adında bir ilçe olduğunu sayın bakanlar yeni mi öğrendi, daha önce neredeydiler?" diye soran Demirçalı, şunları ifade etti:
"Başta açlık, yoksulluk, işsizlik, asayiş, uyuşturucu, çarpık kentleşme gibi sorunlarla boğuşan Yüreğir'in hiçbir yarasına merhem olmayanlar, sorunları görmezden gelenler sırf kendi adaylarına seçim kazandırmak için ilçemizi su yolu yaptı. Yüreğir'de bir iftar yemeğine katılan Sayın İçişleri Bakanı'na sormak istiyorum; Yüreğir'de açlığın, yoksulluğun, işsizliğin ve uyuşturucunun neden olduğu asayiş olaylarının çözümü için bugüne kadar ne yaptı? Bakanlığının hangi hizmeti karşılığında Yüreğir halkından AK Parti adayına oy istedi? Nacar'a destek için ilçemize gelen Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Yüreğir'de kaç çocuğun yatağına aç girdiğinden, kaç ailenin yoksulluk nedeniyle dağıldığından, işsizliğin verdiği çaresizlik yüzünden kaç babanın canına kıydığından haberi var mı? Yüreğir'deki mitinglerde partisinin adayına oy isteyen Sayın Adalet Bakanı'na soruyorum; binlerce insanın adalet aradığı bir ilçede, adaletten söz etmeden sadece partisinin adayına halktan oy istemenin adaleti nerede?
"AK PARTİ ADAYI NACAR'IN BAKANLARI VARSA BENİM ARKAMDA YÜREĞİRLİ HEMŞEHRİLERİM VAR"
Yine AK Parti adayının seçim kampanyasına destek için Yüreğir'e gelen Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na soruyorum; Yüreğir'de binlerce çocuk işçinin varlığından haberdar mı? Yüreğir'deki işsizlik oranının geldiği noktayı biliyor mu? Yüreğir'de başta tarım işçileri olmak üzere sigortasız çalıştırılan insan sayısından haberi var mı? Bunca Bakanın Yüreğir'in sorunlarını çözmek yerine sadece bir adaya seçim kazandırmak için ilçeye akın etmeleri, kaderine terk ettikleri Yüreğirli'yi kandırmaya çalışmak ve hor görmekten başka bir şey değildir. Fakat Yüreğir'in öz evladı Ali Demirçalı olarak şunu bilmelerini istiyorum ki AK Parti Adayı Nacar'ın Bakanları varsa benim arkamda mazlum ve mağrur Yüreğirli hemşehrilerim, halkım var. Ne yaparlarsa yapsınlar Yüreğir'i bu kez kaybedecekler. Korkunun ecele faydası yok. Yüreğir halkı bu kez çok kararlı, kendi evlatlarına sahip çıkarak Yüreğir Belediye Başkanı seçecekler."
Son Dakika › Yerel › CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP Adayı Halil Nacar'a Tepki Gösterdi - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
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