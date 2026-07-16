CHP Zonguldak İl Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika
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CHP Zonguldak İl Başkanı Görevden Alındı

16.07.2026 21:48
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CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, görevden alınma kararını kabul etmediklerini açıkladı.

(ZONGULDAK) - CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kararıyla görevden alınan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, kararı tanımadıklarını ve kabul etmediklerini belirterek, "Bu kararın hukuki ve siyasi meşruiyeti yok. Bizim meşruiyetimizin kaynağı örgütümüzdür" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) aldığı kararla CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ile CHP Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden görevden alındı.

Devrim Dural, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, MYK'nın aldığı kararı kabul etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Butlan yönetimi tarafından görevden alındığımızı biraz önce öğrendik. Açıkça ifade etmek isterim ki bu kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Çünkü bu kararın hukuki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt iradesine ve parti içi demokrasi anlayışına aykırı bir uygulamayla karşı karşıya olduğumuza inanıyoruz. Bugüne kadar örgütümüzle birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Partimizin başarısı, Zonguldak'ta daha güçlü bir örgüt yapısı oluşturulması ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretilmesi için gece gündüz emek verdik. Verdiğimiz mücadelenin ve sergilediğimiz duruşun arkasındayız."

Alınan bu karar bizleri yıldırmayacaktır. Aksine, demokrasiye, hukuka ve örgütümüzün iradesine sahip çıkma kararlılığımızı daha da güçlendirmiştir. Bu nedenle bu kararı bizler için bir şeref madalyası olarak görüyoruz. Hiçbir baskıya boyun eğmeden, partimizin temel ilkelerine bağlı kalarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Sürecin hukuki ve siyasi boyutunu sonuna kadar takip edeceğiz. Üyelerimizin, delegelerimizin ve bizlere destek veren tüm yol arkadaşlarımızın haklarını korumak adına gerekli tüm adımları atacağız. Bizim meşruiyetimizin kaynağı örgütümüzdür ve bu iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Öte yandan MYK kararıyla görevleri sona eren Devrim Dural ve Nazmi Özden'in yerine yapılacak görevlendirmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'nin geçici il ve merkez ilçe yönetimlerini belirlemesinin ardından kongre takvimine ilişkin sürecin de açıklanacağı öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Zonguldak İl Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika

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