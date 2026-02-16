CHP Zonguldak'ta TTK Üzerine Açıklamalarda Bulundu

(ZONGULDAK) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, parti binasında ilçe başkanlarının da katılımıyla düzenlediği basın toplantısında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TTK'yı güçlendirmek yerine zayıflatan politikaların kurumun kapanmasının provası niteliğinde olduğunu ifade eden Dural, TTK'nın ciddi bir darboğaz içinde olduğunu belirterek, kurumun yıllar içinde sistemli biçimde küçültüldüğünü savundu.

CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, Zonguldak'ın emeği ve alın teriyle var olmuş TTK'nın ciddi bir darboğaz içinde olduğunu belirterek, kurumun yıllar içinde sistemli biçimde küçültüldüğünü ifade ederek, AK Parti iktidara geldiğinde yaklaşık 16 bin işçinin görev yaptığı TTK'da bugün çalışan sayısının 8 binler seviyesine gerilediğini vurguladı. Dural, yetersiz işçi alımları ve eksik yatırımlar nedeniyle üretimin durma noktasına geldiğini söyledi.

Bu tablonun tesadüf olmadığını dile getiren Dural, TTK'yı güçlendirmek yerine zayıflatan politikaların kurumun kapanmasının provası niteliğinde olduğunu iddia etti. İşçi sağlığı ve güvenliği konusundaki eksiklerin de bilindiği halde giderilmediğini belirten Dural, sorumluluğun iktidara ait olduğunu öne sürdü.

"1.5 milyar tonluk rezerv ekonomiye kazandırılmalı"

Zonguldak havzasında tespit edilen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Dural, kömür üretiminin bir devlet politikası olarak ele alınması çağrısında bulundu.

TTK'nın derhal güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dural, yeterli sayıda işçi alımı yapılarak norm kadroya ulaşılması, işçi sağlığı ve güvenliği eksiklerinin giderilmesi ve üretimin artırılması gerektiğini kaydetti. Kurumun kapanmasına yönelik tartışmaların gündemden tamamen çıkarılması gerektiğini belirtti.

Dural ayrıca, iş durdurma kararının kaldırılmasına ilişkin 5 Mart 2026'da görülecek davada parti örgütüyle birlikte mahkemede olacaklarını açıkladı. TTK'nın kapatılması ya da özelleştirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Dural, CHP'nin Zonguldak halkı ve maden işçileriyle birlikte mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

"Katlanmak zorunda değilsiniz" kampanyası

Dural, CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde başlatılan "Katlanmak zorunda değilsiniz" üye kampanyasına da değindi. Kampanyanın ekonomik ve sosyal sorunlara karşı dayanışma ve değişim çağrısı olduğunu belirten Dural, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği ve hukuksuzluk iddialarına karşı vatandaşları CHP çatısı altında birleşmeye davet etti.

Üç ay sürecek kampanya kapsamında il ve ilçe örgütlerinin sahada aktif çalışma yürüteceğini ifade eden Dural, daha adil gelir dağılımı, güçlü sosyal devlet, bağımsız yargı ve özgür bir Türkiye hedefiyle vatandaşları partiye üye olmaya çağırdı.