CHP Genel Merkezi'nin Polis Zoruyla Tahliyesi Zonguldak'ta Protesto Edildi... Tahsin Erdem: Siyasetin Gerçek Meşruiyet Kaynağı Halkın İradesidir - Son Dakika
25.05.2026 01:50  Güncelleme: 02:57
CHP Zonguldak İl ve İlçe Örgütleri, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesini protesto etti. Belediye Başkanı Tahsin Erdem, siyasetin meşruiyet kaynağının halk iradesi olduğunu vurguladı.

(ZONGULDAK)- CHP Zonguldak İl ve İlçe Örgütleri, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesini protesto etti. Zonguldak Belediye BAşkanı Tahsin Erdem, "Biz, siyaset anlayışını kapalı kapılar ardında verilen talimatlara göre şekillendiren bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Çünkü bizim için siyasetin gerçek meşruiyet kaynağı halkın iradesidir" dedi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nin, polisin biber gazlı müdahalesiyle tahliye edilmesi ülke genelinde protesto ediliyor.

CHP Zonguldak İl ve İlçe Örgütleri, akşam saatlerinde İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Toplantıya, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, CHP'li yöneticiler, bazı belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ile CHP Zonguldak İl Başkan Vekili Metin Bank açıklamalarda bulundu.

Bank, burada yaptığı konuşmada, yaşananların yalnızca parti içi bir tartışma olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. CHP'nin iradesine ve örgütlü mücadele geleneğine yönelik bir girişimle karşı karşıya olduklarını öne süren Bank, şunları kaydetti:

"Bugün yaşananlar yalnızca bir parti içi tartışma değildir; Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesine, demokrasiye ve örgütlü mücadele geleneğine yönelik açık bir siyasi operasyon girişimidir."

Toplantıda konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de şöyle konuştu:

"Biz, siyaset anlayışını kapalı kapılar ardında verilen talimatlara göre şekillendiren bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Çünkü bizim için siyasetin gerçek meşruiyet kaynağı halkın iradesidir. Talimatı yalnızca halktan alır, yol haritamızı vatandaşın beklentileri, sorunları ve umutları doğrultusunda belirleriz. Bugün meydanlarda gördüğümüz ilgi, toplumun değişim ve yenilenme talebinin ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Halkın desteği ve sandıkta ortaya koyduğu irade, bizim yeniden iktidara yürüyen bir siyasi hareket olduğumuzu gösteriyor."

"HİÇBİR DAYATMAYI KABUL ETMİYORUZ"

Tam da bu yükselişin yarattığı toplumsal karşılık nedeniyle, partimizin yeniden güç kazanmasından rahatsız olan çevrelerin harekete geçtiğini görüyoruz. Geçmişte topluma umut vermekte yetersiz kalan, seçimlerde başarı sağlayamayan ve partiyi geriye götüren anlayışların yeniden etkili kılınmak istenmesi tesadüf değildir. Ancak biz, geçmişin başarısızlıklarını yeniden önümüze koyan bu girişimlere boyun eğmeyeceğiz. Partimizin değişim iradesini, halkla kurduğu bağı ve yükselen mücadelesini zayıflatacak hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki siyasetin gerçek gücü, makamların ya da kapalı çevrelerin değil, halkın verdiği destekten doğar."

Açıklamaların ardından partililer çeşitli sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Katılımcılar, "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Asla boyun eğmeyeceğiz", "Özgür Başkan, özgür Türkiye", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Türkiye'nin güvencesi CHP" sloganları attı. Partililerin taşıdığı pankartlarda ise "Kayyuma hayır", "Emeğin gücü bizi değiştirecek", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Ey Türk gençliği muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

