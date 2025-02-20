Çiçek: Ön seçim için 5 vekil imza verdi

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Eski CHP Milletvekili Çiçek: "Ön seçim adaylığım için 5 vekil imza verdi"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi için adaylığını açıklayan Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, 5 CHP'li vekilin kendisi için imza verdiğini söyledi.

TBMM Basın Kapısı'nda açıklamada bulunan Çiçek, "Tek adayla ön seçimi zorlamak partimizi de ön seçimi de zora sokar. O açıdan 2015'te olduğu gibi tecrübeliyiz. Bu seçimde de sayın İmamoğlu ile birlikte ön seçime 1.5 milyon üyemizin karşısına çıkacağız. Şu an imza topluyorum. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı. Akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Adaylığım için bazı vekiller imza verdi. 40 vekile gönderdik. 5 kişiden dönüş oldu" dedi.