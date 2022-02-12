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Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu - Son Dakika

Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu

12.02.2022 11:22
Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satışların artacağını umut ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satışların artacağını umut ediyor.

Tavşanlı'da 15 yıldan bu yana çiçek ve hediyelik ürünler satan Ümit Akkaya, önceki yıllarda pandemi nedeniyle kısıtlamalardan dolayı çiçek sektörü olarak zorluklar yaşadıklarını belirtirken bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nü satışlarda iyi olacağını umut ettiğini ifade etti.

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü hafta başına denk geliyor ve bu özel günde sevdiklerine hediye almak isteyenlerin bir çoğu çiçekçilere başvuruyor.

Ümit Akkaya, sektörde önceki yıllar sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtirken 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hareketlilik beklediğini söyledi. Çiçek almanın en son akla geldiğini belirten Akkaya, "14 Şubat özel gün yaklaşmakta, hafta başın denk geldiği için ümitliyiz. Geçen senelerde malum pandemiden dolayı işlerimiz durgundu, ama bu sene ümitliyiz" dedi.

Her bütçe için farklı çiçek seçenekleri olduğunu ifade eden Akkaya, fiyatlardan bahsederken "Bu sene Sevgililer Gününde çok talep gören gülü 25-30 lira bandında satacağız. Normal bir mevsim buketi 30 TL, Orkidelerimiz 150 -200 TL arasında değişmekte. Malum sebeplerden, tohuma elektriğe gelen zamlardan etkilenmekteyiz. Bu nedenle fiyatlarda geçtiğimiz yıla oranla artış yaşandı" diye konuştu.

"Biz canlı çiçeklerimizi çevre illerdeki mezatlardan almaktayız" diyen Akkaya, " Müşterilerimiz hediyelik olarak alınan canlı çiçekleri daha çok son güne bırakıyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu
Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu
Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu
Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu
Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu
Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu

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Sevgililer Günü, Türk Lirası, Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiçek satıcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu - Son Dakika


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