Küp çökeleği 1 yıl toprak altında kaldığına inanmayanlara inat 5 yıl toprak altında sakladı - Son Dakika
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Küp çökeleği 1 yıl toprak altında kaldığına inanmayanlara inat 5 yıl toprak altında sakladı

26.04.2023 13:43

Amasya'da yaşayan çiftçi Serkan Karakuş, kendi ürettiği küp çökeleğini toprak altında 1 sene beklettiğine inanmayanlara inat süreyi 5 seneye çıkardı. Karakuş, "Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der. 5 yıllık çökelek dünya tarihinde belki de hiç yoktur" dedi.

2018 yılında gömdüğü küpü 2023 yılında çıkaran Serkan Karakuş, tadına baktığı çökeleğin bozulmadığını belirterek toprağın altında en uzun süreyle çökelek sakladığı düşüncesiyle Guinness rekorlar kitabına başvurmayı hedefliyor.

İNANMAYANLARA KIZIP SÜREYİ 5 YILA ÇIKARDI

2014 yılında küpün içinde toprağa gömdüğü çökeleğinin görüntülerini sosyal medyada paylaşan evli ve 3 çocuk babası Karakuş, normalde altı ay ile bir yıl içinde çıkartıldığı için inanmayanlar olunca 2018 yılında yeni bir deneme yapıp bu sefer süreyi 5 yıla artırdı.

"AMERİKA BİLE 'ALLAH ALLAH' DER"

Kürekle kazıp 5 yıl önce gömdüğü küpü çıkarıp içindeki çökeleğin bozulmadığına sevinen Karakuş, "Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der. Beş yıllık çökelek dünya tarihinde belki de hiç yoktur. Hedef olarak Guinness rekorlar kitabına girmek istiyorum. Bunun için müracaat edeceğim" diye konuştu.

İşte 5 yıl toprağın altında kalan o çökelek;

Küp çökeleği 5 yıl toprakta sakladı: Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der
Küp çökeleği 5 yıl toprakta sakladı: Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der
Küp çökeleği 5 yıl toprakta sakladı: Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der
Küp çökeleği 5 yıl toprakta sakladı: Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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