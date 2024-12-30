Çiftçi Buluşmaları: Şeker Fasulyesi ve Brusella

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'Çiftçi Buluşmaları' panelinin dördüncüsü Aydıntepe Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi. Panelde, coğrafi işaretli şeker fasulyesinin geleceğine ilişkin konuşmalar yapıldı, brusella hastalığı ve arıcılık konuları ele alındı.

Çiftçilerin yoğun ilgi ve katılımlarıyla gerçekleştirilen panelde, Ziraat Mühendisi Cansu Öztürk, 'Coğrafi İşaretli Aydıntepe Şeker Fasulyesi ve Geleceği' konulu sunumunu yaptı. Öztürk'ün ardından Veteriner Hekim Osman Tepe, 'Hayvan ve İnsan Sağlığı Konusunda Bütüncül Bir Yaklaşım Brusella Hastalığı' ve Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan 'Arı Kolonilerinde Kışlatma' konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panel, katılımcıların panelistlerle gerçekleştirdiği soru-cevap kısmıyla sona erdi. Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ise, panele katılım sağlayanlara teşekkür ederek, "İlimiz tarım ve hayvancılığına yönelik olarak yapılan çiftçi buluşmalarının devam etmesini temenni ediyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi. - BAYBURT