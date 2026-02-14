Çiftçi İbrahim Akkaya: Yedi aydır pazar kapalı!

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın Nazilli Dualar Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan İbrahim Akkaya, pazarın yaklaşık yedi aydır kapalı olmasının ve yem ile saman fiyatlarındaki artışın üreticiyi iflasın eşiğine getirdiğini söyledi. Akkaya, "Maalesef pazarlarımız Haziran ortası gibi kapatıldı. Bu kapatılma, çiftçiye, üreticiye çok derin zarar verdi. Burada süt fiyatına 3-5 kuruş zam yapılabiliyor ancak yem maliyetleri çok yükseldi. Mağduriyetimizin ikinci nedeni ise pazarların kapatılmasıyla birlikte tarım kredi ve banka borçlarının yapılandırılmaması. Tarihte görülmemiş bir yasakla karşı karşıyayız. Yedi ay boyunca pazar kapalı olur mu" dedi.

Aydın Nazilli – Dualar Köyü'nde çiftçilik ve hayvancılık yapan 57 yaşındaki İbrahim Akkaya, pazarın haziran ortasından bu yana kapalı olmasının üreticiye ağır darbe vurduğunu belirtti. Üç çocuk babası Akkaya, artan yem ve saman maliyetleri karşısında süt fiyatlarının yetersiz kaldığını, banka ve tarım kredi borçlarını ödeyemez duruma geldiklerini ifade etti. Üreticinin yaşadığı sorunlara değinen Akkaya, şöyle konuştu:

"Maalesef pazarlarımız Haziran ortası gibi kapatıldı. Bu kapatılma, çiftçiye, üreticiye ve hayvancılarımıza çok derin zarar verdi. Burada süt fiyatına 3-5 kuruş zam yapılabiliyor ancak yem maliyetleri çok yükseldi. 'Et şu kadar arttı, bu kadar yükseldi' deniliyor ama yemlere gelen zamdan kimse bahsetmiyor. Sürekli üreticinin sattığı ürün üzerinden konuşuluyor, maliyetler görmezden geliniyor. Mağduriyetimizin ikinci nedeni ise pazarların kapatılmasıyla birlikte tarım kredi ve banka borçlarının yapılandırılmaması."

Tarihte görülmemiş bir yasakla karşı karşıyayız. Yedi ay boyunca pazar kapalı olur mu? Yedi aydır yasak konuluyorsa, gelsinler bir odada bizim gibi yaşasınlar. Biz nasıl geçiniyoruz, nasıl ayakta kalıyoruz görsünler. Artık bunaldık. Ne alabiliyoruz ne satabiliyoruz ne de borçlarımızı ödeyebiliyoruz. Birçok bankaya ve tarım kredi kooperatifine borcum var. Ödeyemez duruma geldik. Kimse bizi duymuyor, görmüyor, sormuyor. Yasak koyuluyor, 'hayvanı dışarı çıkarma' deniliyor. Sadece kesim serbest. Ben buzağıyı mı keseceğim? Borcum var diye hayvanı kesmek zorunda mı kalacağım? Pazar yok, satış yok.

"Bu gidişle Türk çiftçisi batar. Dışa bağımlı hale geliriz"

Yaklaşık 250 hayvanım var. 100'ün üzerinde büyükbaş, 150-200 civarında da koyunum bulunuyor. Samanın kilosu 6,5 lira. Yem fiyatları 900 lira civarında. Süt fiyatı 19-20 lira. Bu maliyetlerle üretici nasıl ayakta kalacak? Bu şekilde sürdürülebilir değil. Arazisi olan, kendi yemini eken bir nebze dayanabilir. Ama bizim öyle bir imkanımız yok. Hayvancılığın durumu içler acısı. Çiftçi bitmiş durumda. Yetkililerden 'Bu üretici ne yapıyor, ne yiyip ne içiyor?' diye soran yok. Yasak koyuluyorsa bunun bir karşılığı olmalı. Banka ve tarım kredi borçları ertelenmeli, destek verilmeli. Bu gidişle Türk çiftçisi batar. Dışa bağımlı hale geliriz.

Çocuklarıma bu işi tavsiye edemem. Günlük zarar ediyoruz. Köyde başka iş imkanı yok. Fabrikaya gitse 28-30 bin lira maaş alacak. Bu parayla kira mı ödeyecek, ev mi geçindirecek? Hükümetten isteğim, üreticinin yanında olmasıdır. Yasak koyuluyorsa borçlar ertelensin, destek verilsin. Yemin, samanın bir karşılığı olsun. Çiftçi üretmezse, besici üretmezse tüketim artar, üretim azalır. Üretim biterse ülke zor durumda kalır. Bugün üretici unutulmuş durumda. Çiftçi ve besici bir köşede kaderine terk edilmiş halde. Bu şartlarda üretim yapmak her geçen gün daha da zorlaşıyor."