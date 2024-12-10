Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları için Son Tarih

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Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2025 yılı 'Çiftçi Kayıt Sistemi' (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için başvuruların yapılması çağrısında bulunulan şunlara yer verdi; "Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için ÇKS dosyası müracaatlarını 31 Aralık 2024 tarihine kadar E-Devlet kapısı üzerinden ya da İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapmaları önemle rica olunur." - BİLECİK