Çiftçiler Akaryakıt Zamına Tepki Gösterdi

Haber: Burhan DEMİRİOĞLU

(OSMANİYE) - Akaryakıta gelen 3 lira 10 kuruşluk zamma Osmaniyeli çiftçiler tepki gösterdi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarım yaparak geçimini sağlayan yurttaşlar, artan mazot fiyatlarının üretimi durma noktasına getirdiğini vurguladı.

Motorine gece yarısı itibarıyla yapılan zamla birlikte litre fiyatı 70 TL'nin üzerine çıktı. Litre fiyatına yapılan 3 lira 10 kuruşluk zam Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan çiftçi ve yurttaşların tepkisine yol açtı. Çiftçilik yapan bir vatandaş akaryakıt zammına şu sözlerle tepki gösterdi:

"100 lira yapsınlar sabitlesinler, onlara yakışır. Çiftçiyim, tarlayı ektim. Döşek gibi yerde mısırlar, ayçiçekleri, gelsinler kendileri biçtirsinler. Aşırı zorlanıyoruz. Şu anda da traktörleri kullanmıyorum, tarlayı olduğu gibi bıraktım. Çiftçi iflas ederek gidecek öbür tarafa"

Bir başka çiftçi vatandaş "Mazota zam gelmesi bizim her şeyimizi etkiliyor. Çiftçiyiz, geçim sıkıntısı daha çok üzerimize biniyor. Tarlaları ektik ama ne sıkıntıyla ettik. Hep kartlarla ödedik. Mazot alacaksın her gün zam, iki güne bir zam böyle gidiyor. Çiftçinin hali ne olacak, sürünür. Çiftçi, sürünmeye devam edecek" dedi.

Esnaf bir vatandaş ise, "Alıştık yapacak bir şey yok. Çok da iyiye gitmiyor maalesef." şeklinde konuştu.

Zamma isyan eden bir vatandaş ise "Kardeşim ne yapalım ya, ne yapalım? Bir haftada 5 kere, 10 kere zam gelir mi bir işe? Artık yeter bıktık bu işten. Gitsin bunlar başımızdan da kurtulalım, kurtulalım yeter artık yeter" açıklamasında bulundu.