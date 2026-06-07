Çiftçiler Eski Yöntemlere Dönüyor

Haber: İshak KARA

(VAN) - Bahçesaraylı çiftçiler, artan motorin fiyatları ve ulaşım sorunları nedeniyle üretimde eski yöntemlere dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Öküz ve sabanla tarlasını sürmeye çalışan çiftçi Hamit Hazır, "Akaryakıt çok pahalı. 21. yüzyıldayız, halimizi görüyorsunuz. Sorsanız uzaya uçuyoruz" dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde motorin fiyatlarının yaklaşık 70 liraya ulaşmasıyla birlikte bazı çiftçiler, traktör yerine öküz ve saban kullanarak tarlalarını sürmeye başladı.

Yaklaşık 30 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Tahsin Hazır, artan maliyetler nedeniyle eski yöntemlere dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hazır, "Çift sürüyoruz. Çok zor oluyor. Ne yapalım, yakıt pahalı, alamıyoruz. Altı aydan beridir yolumuz kapalı, halimizi görüyorsunuz. Vallahi biz mağduruz. Yaz geldi ama hala yolumuz kapalı. Sabahtan akşama kadar işimiz budur. Pahalı olmayan bir şey kaldı mı? Mecburiyetten yapıyoruz. İşimiz gücümüz yok" dedi.

Hamit Hazır da yüksek akaryakıt fiyatları ve ulaşım sorunları nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Hazır, "Dokuzuncu gezegen Bahçesaray'dan sesleniyorum. Çift sürüyoruz. Yolumuz altı aydır kapalı. Akaryakıt çok pahalı. Hayat şartları çok zor. Buna yaşamak denirse, gördüğünüz gibi yaşamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin 21. yüzyılındayız, halimizi görüyorsunuz. Sorsanız uzaya uçuyoruz" diye konuştu.

Eski yöntemlerle üretim yapmak zorunda kaldıklarını belirten Hazır, şunları kaydetti:

"Altı aydır yolumuz kapalı. Akaryakıt alamıyoruz. Mecburen 90'lı yıllara geri döndük. Buradan yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama maalesef duyan kimse yok. Bahçesaray'daki muhtar abilerimizden ricamızdır; gitsinler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkımızı sorsunlar. Madenciler nasıl ki haklarını aldılarsa Bahçesaray'ın da hakkını versinler."