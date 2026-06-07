Çiftçiler Eski Yöntemlere Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçiler Eski Yöntemlere Dönüyor

07.06.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçesaray'da motorin fiyatları artınca çiftçiler, traktör yerine öküz ve sabanla çalışmaya başladı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Bahçesaraylı çiftçiler, artan motorin fiyatları ve ulaşım sorunları nedeniyle üretimde eski yöntemlere dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Öküz ve sabanla tarlasını sürmeye çalışan çiftçi Hamit Hazır, "Akaryakıt çok pahalı. 21. yüzyıldayız, halimizi görüyorsunuz. Sorsanız uzaya uçuyoruz" dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde motorin fiyatlarının yaklaşık 70 liraya ulaşmasıyla birlikte bazı çiftçiler, traktör yerine öküz ve saban kullanarak tarlalarını sürmeye başladı.

Yaklaşık 30 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Tahsin Hazır, artan maliyetler nedeniyle eski yöntemlere dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hazır, "Çift sürüyoruz. Çok zor oluyor. Ne yapalım, yakıt pahalı, alamıyoruz. Altı aydan beridir yolumuz kapalı, halimizi görüyorsunuz. Vallahi biz mağduruz. Yaz geldi ama hala yolumuz kapalı. Sabahtan akşama kadar işimiz budur. Pahalı olmayan bir şey kaldı mı? Mecburiyetten yapıyoruz. İşimiz gücümüz yok" dedi.

Hamit Hazır da yüksek akaryakıt fiyatları ve ulaşım sorunları nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Hazır, "Dokuzuncu gezegen Bahçesaray'dan sesleniyorum. Çift sürüyoruz. Yolumuz altı aydır kapalı. Akaryakıt çok pahalı. Hayat şartları çok zor. Buna yaşamak denirse, gördüğünüz gibi yaşamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin 21. yüzyılındayız, halimizi görüyorsunuz. Sorsanız uzaya uçuyoruz" diye konuştu.

Eski yöntemlerle üretim yapmak zorunda kaldıklarını belirten Hazır, şunları kaydetti:

"Altı aydır yolumuz kapalı. Akaryakıt alamıyoruz. Mecburen 90'lı yıllara geri döndük. Buradan yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama maalesef duyan kimse yok. Bahçesaray'daki muhtar abilerimizden ricamızdır; gitsinler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkımızı sorsunlar. Madenciler nasıl ki haklarını aldılarsa Bahçesaray'ın da hakkını versinler."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçiler Eski Yöntemlere Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 12:07:11. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçiler Eski Yöntemlere Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.