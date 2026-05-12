Çiftçiler Göçükler Nedeniyle Mağdur

12.05.2026 23:36
Çarşamba Kanalı'ndaki obruklar, sulama suyunu çiftçilere ulaştıramıyor, çözüm bekleniyor.

Haber: Taner Özay

(KONYA) - Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Balçıkhisar Mahallesi yakınlarında bulunan Çarşamba Kanalı'nda meydana gelen göçük ve obruklar nedeniyle sulama suyu ovaya ulaştırılamadı. CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ve bölge çiftçileri, yıllardır çözüm bekleyen kanal için kalıcı adım çağrısı yaptı. Türktaş, "Bu sene yine sulama sezonu geldiğinde çiftçi mağdur ediliyor ve şu anda yine burada bir tamir söz konusu. Geçen yıl da yapılmasına rağmen, bu yıl da yapılmasına rağmen hala su çiftçiye verilmemiş durumda. Çiftçinin mahsulü yanacak, çiftçi mağdur olacak." dedi.

Konya'nın Çumra ilçesi Balçıkhisar Mahallesi yakınlarında bulunan Çarşamba Kanalı'nda yaşanan göçükler nedeniyle çiftçiler sulama sezonunda yeniden mağduriyet yaşıyor. Hem Çumra hem de Karatay bölgesindeki tarım arazilerini sulayan kanalda süren tamirat çalışmaları sürerken, çiftçiler suyun hala ovaya ulaşmadığını belirtti.

Bölgede açıklama yapan CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, kanalın daha önce de iki kez obruk oluşturduğunu belirterek çiftçilerin mağdur edildiğini söyledi. Türktaş, "Çumra'dayız. Çumra'da şu anda üzerinde bulunduğumuz kanal, Çarşamba Kanalı. Çarşamba Kanalı'nda daha öncesinde iki kere obruk oluştu. Geçen sene, şu anda üstünde bulunduğumuz yerde obruk oluşarak bu sular yer altına kaçtı. Arkamızda gördüğünüz kanal, hem Çumra'yı hem de Karatay'ı, yani Konya Ovası'nı sulayan kanal. Çiftçi mağdur. Bu sene yine sulama sezonu geldiğinde çiftçi mağdur ediliyor ve şu anda yine burada bir tamir söz konusu. Geçen yıl da yapılmasına rağmen, bu yıl da yapılmasına rağmen hala su çiftçiye verilmemiş durumda. Çiftçinin mahsulü yanacak, çiftçi mağdur olacak." dedi.

Bölgedeki çiftçiler ise sorunun yıllardır çözülmediğini savundu. Bir çiftçi, 2022 yılında kanalın betonlanacağı yönünde yetkililer tarafından söz verildiğini ancak aradan geçen sürede somut bir çalışma yapılmadığını öne sürdü.

Çiftçi açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Başkanım, öncelikle böyle bir kamuoyu oluşturduğunuz için, çiftçinin sesini duyurduğunuz için teşekkür ediyoruz. 2022 yılında Konya çiftçileri olarak biz Adana yolunu trafiğe kapattık eylem amacıyla. Buraya Devlet Su İşleri'nin müdürü, Leyla Şahin Usta, Halil Etyemez ve Hasan Kılca çiftçilerin yanına geldiler. Çiftçilerle istişare yaptılar. 2022 yılında bu kanalların betonlanacağına dair bize söz verdiler. 2022 oldu, sene 2026. 2024 yılında tekrar bu kanala su verdiklerinde bu göçükler meydana geldi. Daha sonra 2025 yılında kuraklık oldu. Su umudumuz yoktu. Bu sene sevindik. Barajlarımızda su var. Kanal suyuyla sulama yapacağız. Fakat şimdi de bu göçükler yüzünden ovaya suyu ulaştıramadık. Bu kabahat tamamen idarecilerin kabahati. Çünkü ilgilenmediler, dikkate almadılar.

"KANALIN BETONLANMASINI İSTİYORUZ"

Şu anda burada yapılan işlem sadece 50 metrelik kısmın kille kapatılması. Yarın suyu verdikleri zaman 50 metre ileriden göçmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. O yüzden biz bu kanalın betonlanmasını istiyoruz. ve 4 yıldır da bununla ilgili çalışmalar var. Fakat bir kürek beton atılmadı. Şu anda da çiftçiler mağdur. Fakat elimizdeki kanal suyunu da kullanamıyoruz. Elimizde hazır olan, barajdaki kanal suyunu bu patlaklar yüzünden kullanamıyoruz. Şu anda çiftçi gerçekten mağdur. Bu yıl sevindik. Gübre maliyetlerimiz, mazot maliyetlerimiz bayağı yüksek. İnşallah kanalımızdan gelen suyla maliyetimiz biraz olsun düşer dedik. Fakat böyle olursa bundan da faydalanamayacağız. Teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
