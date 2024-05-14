Çiftçiler Günü'nde çiftçi malzemeleri yandı - Son Dakika
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Yerel

Çiftçiler Günü'nde çiftçi malzemeleri yandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Çiftçiler Günü'nde çıkan yangında çiftçilerin kullandığı tarım aletleri zarar gördü. Yangın, özel bir kişiye ait arsada çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

14.05.2024 20:06
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Çiftçiler Günü'nde çiftçi malzemeleri yandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir arsada çıkan yangında çiftçilerin kullandığı tarım aletleri yanarak zarar gördü.

Alaşehir Sanayi Sitesinde tarım aletlerinin bulunduğu, özel bir kişiye ait arsada saat 14.00 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Çiftçiler Günü'nde çıkan yangında arsada bulunan tarım aletleri zarar gördü. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çiftçiler Günü'nde çiftçi malzemeleri yandı - Son Dakika

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