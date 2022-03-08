Çiftçiler Konya Tarım Fuarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yarıştı - Son Dakika
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Çiftçiler Konya Tarım Fuarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yarıştı

08.03.2022 15:03
Çiftçiler Konya Tarım Fuarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yarıştı

Türkiye'nin en büyük tarım fuarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türkiye kadınlar ralli şampiyonu Burcu Çetinkaya traktörle yarıştı.

Türkiye'nin en büyük tarım fuarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türkiye kadınlar ralli şampiyonu Burcu Çetinkaya traktörle yarıştı.

Agro TV'nin Konya Tarım Fuarı'nda düzenlediği etkinlikte, Landini marka traktörle kadınlar için yarışan Çetinkaya özel bir performans gösterdi. Landini Traktör Genel Müdürü Recep Taşçı, Dünya Kadınlar Günü özelinde çiftçi kadınların Türk tarımında sürdürülebilir üretim için önemli bir değer olduğunu, 140 yıllık Argo Tractors ailesinin de dünya çiftçisi için yüksek teknoloji ve konforlu traktörlerle bu değere uygun çalışma yaptığını ifade etti. - KONYA

Çiftçiler Konya Tarım Fuarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yarıştı
Çiftçiler Konya Tarım Fuarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yarıştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftçiler Konya Tarım Fuarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftçiler Konya Tarım Fuarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yarıştı - Son Dakika
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