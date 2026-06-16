Çiftçiler TMO'nun 2026 Fiyatlarına Tepkili - Son Dakika
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Çiftçiler TMO'nun 2026 Fiyatlarına Tepkili

16.06.2026 10:48
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Eskişehir'de çiftçiler, TMO'nun 2026 alım fiyatlarını yetersiz buldu ve maliyet artışından şikayetçi.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı hububat alım fiyatına tepki gösteren Eskişehir'in Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, "Hayal kırıklığına uğradık. Buğdaya verilen yüzde 22, arpaya verilen yüzde 15 fiyat artışı var. Çiftçinin maliyeti geçen seneden bugüne kadar yaklaşık yüzde 50 artmış. Yani çiftçinin memnun olma ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılında makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 16 bin 500 TL, arpa için ise ton başına 12 bin 750 TL alım fiyatı açıklamasına tepki gösterdi.

TMO'nun belirlediği hububat alım fiyatlarının çiftçiyi memnun etmediğini dile getiren Çelikoğlu, "Hayal kırıklığına uğradık. Buğdaya verilen yüzde 22, arpaya verilen yüzde 15 fiyat artışı var. Çiftçinin maliyeti geçen seneden bugüne kadar yaklaşık yüzde 50 artmış. Yani çiftçinin memnun olma ihtimali yok. Şimdi açıklanan rakamlara göre diyorlar ki, 'Bu sene yağışların bolluğundan dolayı maliyetler düştü, verim fazlalaştı'. Ama geçen sene de bizim verimlerimiz çok düşük, maliyetlerimiz çok yüksekti. Geçen sene bize ekstra bir şey verilmedi. Cumhurbaşkanımızın geçen hafta açıkladığı, primlerde artış yapacaklarını söyledi. Biz bu primi istemiyoruz. Bize prim vermesinler, bizim taban fiyatımızı yüksek tutsunlar. Bu verilen prim zaten bir dahaki sene nisan-mayıs aylarında ödenecek bir para. Şu anda çiftçiye sıcak para lazım. Şu anda çiftçi mazot alacak, yazlık mahsullerinin gübresini alacak. Şu anda bize elimize geçecek para lazım. Bize primlerden önce, o prime koyacağı rakamı, bize taban fiyatının üzerine koyarsa çiftçi biraz nefes alır" diye konuştu.

"ŞU ANDA KUYU KAZAMIYORUZ, RUHSAT VERİLMİYOR"

Çiftçinin su kuyusu açmasına ya da kuyularını derinleştirmesine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından izin verilmediğini söyleyen Çelikoğlu, "Devlet Su İşleri'nin aldığı karar gereği, sadece Eskişehir'de değil, Türkiye genelinin hepsinde taban sularındaki sıkıntılardan dolayı maalesef çiftçilerin su kuyusu açmalarına şu anda ruhsatlar durduruldu. Devlet Su İşleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. İleriye doğru tekrar verilecek ama şu anda maalesef su kuyusu açılması yasaklandı. Şu anda kuyu kazamıyoruz, ruhsat verilmiyor. Kazanlar da şu anda kaçak olarak kazıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çiftçiler TMO'nun 2026 Fiyatlarına Tepkili - Son Dakika

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