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Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı

27.12.2021 17:09
Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı

Zonguldak'ta Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi (Meyvecilik Üretimi Projesi) kapsamında 2021 yılı güz dönemi için fidan dağıtımı yapıldı.

Zonguldak'ta Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi (Meyvecilik Üretimi Projesi) kapsamında 2021 yılı güz dönemi için fidan dağıtımı yapıldı.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtılmak üzere İl Özel İdare kaynakları kullanılarak bir kısmı çiftçi katkılı bir kısmı hibe olarak desteklenen Chandler çeşidi Ceviz fidanı dağıtıldı. Çaycuma İlçe Müdürlüğünde dağıtım etkinliğine Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Zonguldak Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Memduh İnam, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı. Ceviz fidanı dağıtımı hakkında bilgi veren Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı; " İlimizde uygulanan Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere dağıtılmak üzere yüksek verimli Chandler çeşidi ceviz fidanı temin ettik. Bir kısmı çiftçi katkılı bir kısmı il özel idare desteği ile temin edilen fidanlardan Çaycuma İlçemizde 5.000 adet fidan dağıtımı ilçe müdürlüğümüzce gerçekleşecektir. Bu şekilde çiftçilerimizi devlet olarak fidan temini ile girdi yönünden desteklemiş oluyoruz. Ayrıca yeni bahçeler kurularak ceviz alanlarında gelişmeye katkı sağlamış oluyoruz. Yaptığımız tohum ve fidan dağıtımlarımız dışında ayrıca çiftçilerimize tarım ve hayvancılık konularında eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim önceliğimiz üretim. Bu nedenle çiftçimizin ihtiyacını gidermek amacıyla tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Müdürlük olarak verdiğimiz destekle çiftçilerimizin üretimi hız kesmeden devam etmektedir. Biz de kurum olarak üretimde yer alan her çiftçimize, her vatandaşımıza gereken yardım ve kolaylığı sağlama gayreti içindeyiz. Dağıtımdan itibaren kurumumdaki her arkadaşımız bahçe, tarla ve ahır ziyaretleri ile eğitimleri sürdürüyoruz. Üretim için ben de varım diyen çiftçilerimize bol ve bereketli ürün temenni ediyorum " dedi.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun' da devletin üretime verdiği desteğe değinerek " Bahçe kurmak, sera yapmak gibi bir çok konuda üretimde yer alan çiftçilerimizi kutluyorum. Devletimiz her zaman üreticimizin yanındadır. Ceviz fidanları ile bahçe kuracak çiftçilerimize hayırlı olsun " dedi.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş tarafından fidan dikimi ve bahçe kurulumu hakkında etkinliğe katılanlara teknik bilgi verildikten sonra fidan dağıtımı yapıldı. - ZONGULDAK

Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı
Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı
Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı
Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı
Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı
Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı

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Zonguldak, Çaycuma, Ceviz, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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