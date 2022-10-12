Çiftçilere, ÇKS Yönetmeliğindeki değişiklikler anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili mahalle ve köy muhtarlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu Ziraat Odası Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bir restoranda yapılan toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Şube Müdürleri Temur Yücel ve Ümit Uçar, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ve yönetimi, Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şatırgil ile muhtarlar ve diğer davetliler katıldı.

Toplantıda, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 1 Ekim'de başladığı ve 31 Aralık'ta sona ereceği ifade edildi.

Ürün güncellemesi yapacak olan çiftçilerin başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceğini dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, arazi bilgilerinde değişiklik yapacaklar ve ilk defa ÇKS'ye kayıt yaptıracaklar çiftçilerin ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlükleri ile Ziraat Odaları'na başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.

ÇKS'ye başvuruda bulunmayan çiftçilerin hiçbir destekten yararlanamayacağını belirten Tanrıkulu, "Sevgili muhtarlarımız bu konuda köyünüzde yer alan çiftçilerimizi uyaralım. Sisteme başvuru yapmayan çiftçimiz yıl boyunca destekten yararlanamayacaklardır. Ziraat Odası'na kayıtlı olmayan çiftçimiz sisteme başvuru yapamayacak. Başvurusunu yapan çiftçilerimiz ise ürün değişikliklerini ise Şubat ayında gerçekleştirebilecektir" dedi.

"Taşköprü ve Kuzyaka bölgesindeki karantinalar kaldırıldı"

Taşköprü ve Kuzyaka bölgesindeki karantina uygulamasının kaldırıldığını söyleyen Tanrıkulu, "Taşköprü ilçemizde Şap hastalığı vardı. Allah'a şükür oradaki hastalık söndürüldü. Yarından itibaren Taşköprü Hayvan Pazarı açılacak. Oradaki karantina durumu kalktı. Bizim Kuzyaka bölgesi dediğimiz mevkiinde Şarbon hastalığı vardı. Orada da hastalığın sönüşü gerçekleştirildi. Orada da bir sıkıntımız kalmadı ama bu süreçte yaşadığımız bazı olaylar var. Özellikle bu hastalık zamanında bilindiği üzere bizler karantina uygulamasına geçiyoruz. Yani hastalığın çıktığı bölgede giriş ve çıkışları yasaklıyoruz. Bu konuyu biraz daha sizlerin de önemsemenizi istiyoruz. Hem hastalık bulaştırma riski çok yüksek hem de insanların zarar görme riski çok yüksek. Özellikle Şarbon hastalığının çıktığı bölgede bizler bunu yaşadık. Herhangi bir şekilde bu hastalık, hastanede ya da yapılan tahlillerle ya da hayvandan alınan numune sonrasında tespit edilmişse mutlaka bunlar bizlere bildirilsin. Bu şap hastalığı olabilir ya da şarbon olabilir. Hangi hastalık olursa. Çünkü insanlara da mutlaka bu hastalıkların bulaşma riski hayvandan vardır. Biz orada gerekli çalışmaları ve incelemeyi yaparız ama bu konuyu bizler, köylerinizde hem çiftçilerinize hem de besicilerinize söylemenizi özellikle istiyoruz. Lütfen alınan tedbirlere riayet edelim" şeklinde konuştu.

"Çitçimizin mağdur olmaması için hepimize önemli görevler düşüyor"

Muhtarların süreçle ilgili çiftçileri bilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ise, "Her yıl Haziran'ın sonuna kadar devam ediyordu. Haziran'a kadar devam etmesine rağmen bazı arkadaşlarımız unutuyor veya bir şekilde dosyasını ihmal ediyordu. Süreç kısa olduğu için böyle bir sorun yaşanmaması adına sizlere önemli görevler düşüyor. Çiftçilerimizi bilgilendirmemiz lazım. Birde sevgili muhtarlarım son zamanlarda doğal afetler yaşıyoruz. Bir yıllık emeğin hasat zamanı doğal afet nedeniyle zarar görmesiyle bütün emeklerimiz heba oluyor. Bu noktada TARSİM sigortası çok önem arz ediyor" diye konuştu.

Butur, son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) bu yıl Kastamonu'dan 6 bin 300 ton buğday alımı yapıldığını dile getirerek ilimize TMO'nun ajansını kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi. - KASTAMONU