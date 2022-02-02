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Çiftçilere modern tarım uygulamaları eğitimi verildi - Son Dakika

Çiftçilere modern tarım uygulamaları eğitimi verildi

02.02.2022 10:33
Çiftçilere modern tarım uygulamaları eğitimi verildi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Modern Hayvancılık Teknikleri" ve "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimlerinin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Modern Hayvancılık Teknikleri" ve "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimlerinin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır ve Kars illerindeki 20 ilçede tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren çiftçilerin farkındalık düzeyini artırmak ve daha verimli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile "Modern Hayvancılık Teknikleri" ve "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimleri verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan çiftçiler için Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda sertifika töreni düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve ETÜSEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İlker Akbaba ile sertifika almaya hak kazanan çok sayıda çiftçi katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan çiftçileri tebrik ederek, "Erzurum ve bölgesinde geçimini hayvancılık ve tarımdan sağlayan çiftçilerimiz için ETÜ ve DAP iş birliğiyle vermiş olduğumuz eğitimleri tamamladık. Umuyorum ki bu eğitimler boyunca edinmiş olduğunuz bilgileri hayata geçirerek binbir emek göstererek ürettiğiniz ürünlerden yüksek düzeyde verim elde ederek gerek kendi ekonominize gerekse de bölge ekonomisine katkıda bulunacaksınız. Önümüzdeki süreçte ETÜ olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızla tekrar bir araya gerelerek, şehrimize ve bölgemize katma değer sağlayacak yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tören çiftçilere çizme ve tulum hediye edilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Çiftçilere modern tarım uygulamaları eğitimi verildi
Çiftçilere modern tarım uygulamaları eğitimi verildi
Çiftçilere modern tarım uygulamaları eğitimi verildi

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzincan, Erzurum, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftçilere modern tarım uygulamaları eğitimi verildi - Son Dakika


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