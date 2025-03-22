Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Tohum ve Gübre Desteği - Son Dakika
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Yerel

Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Tohum ve Gübre Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu ve gübre desteği sağlıyor. Yaklaşık 1500 çiftçi bu destekten yararlanacak.

22.03.2025 15:41
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Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum ve gübre desteği

KOCAELİ - Kocaeli'de tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli ilkbahar dönemi yem bitkisi tohumu ve gübre desteği sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden olan, üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasının ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin hedeflendiği destek projeleri ile üreticilerin yüzü gülüyor. Mazot, tohum, gübre, sera ve meyve fidesi başta olmak üzere onlarca destek projesi yürüten büyükşehir, çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştığı zorlukların aşılmasına yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu ve gübre destekleme projesi kapsamında yaklaşık bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 700 ton 15-15-15 gübresi ile 70 ton (4 bin 500 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu verilecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya devam ediyor.

Başvuru merkezlerinde yoğunluk

Yem bitkisi tohumu ve gübre desteğini sevinçle karşılayan çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor. Özellikle başvuruların ilk günlerinde, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçesindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne ve Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasındaki Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine akın etti. Yoğunluk nedeniyle herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli önlemleri alan görevliler, üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcıyor. Gübre desteğinden sadece yem bitkisi tohumu alan üreticiler yararlanabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla başlattığı yem bitkisi tohumu ve gübre desteği üreticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Çiftçiler, verilen desteklerin üretim süreçlerine önemli katkılar sunduğunu ve maliyetlerini hafiflettiğini belirtiyor. Çiftçiler, aynı zamanda bu desteklerin devamını beklediklerini ifade ediyor.

"Bu tür destekler maliyetlerimizi hafifletiyor"

İzmit Bayraktar'da yaşayan ve destekten yararlanan Ayfer Sert, "Yıllardır çiftçilik yapıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden yararlanmak için buradayım. Mısır tohumu ve gübre almak için talepte bulundum. Bu tür destekler maliyetlerimizi hafifletiyor, çok büyük bir katkı sağlıyor. Böyle desteklerin devamını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Kartepe Köseköy'den Mehmet Durmuş ise "Suadiye'de 7,5 dönüm tarlam var. Mısır silajı ekiyorum ve hayvan yetiştiriyorum. Büyükşehir belediyesinin verdiği desteklerden çok memnunuz. Yıllardır bu desteklerden faydalanıyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim için çok değerli bir katkı" diye belirtti.

Kandıra'dan bir başka üretici Hayati Karaman, "Tohum, gübre, mazot gibi desteklerden daha önce de yararlandık. Şimdi de yem bitkisi tohumu ve gübre almak için kaydımı yaptırıyorum. Çok memnunuz. Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz, sağladığı destekler biz çiftçiler için büyük kolaylık sağlıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Tohum ve Gübre Desteği - Son Dakika

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