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Çiftçilerin Masrafları Artıyor: Akü Fiyatları da Yükseliyor - Son Dakika
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Çiftçilerin Masrafları Artıyor: Akü Fiyatları da Yükseliyor

Edirneli çiftçi İsmail İlergin, traktör masraflarının arttığını ve akü fiyatlarının da yükseldiğini belirterek, geçen yıl bin 500 liraya aldıkları akünün şu anda 3-4 bin lira olduğunu söyledi. İlergin, çiftçilerin giderlerinin artması nedeniyle ikinci el lastik almak zorunda kaldığını da ifade etti. Eski milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise çiftçilerin destek ve ilgi beklediğini vurguladı.

29.12.2023 - 18:27,
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Edirneli çiftçi İsmail İlergin, traktör masraflarının arttığını ifade ederek akü fiyatlarını örnek gösterdi. İlergin, "Sanayici ne yapsın, vergisi, gideri… 100 liraya yaptırdığını bir daha gittiğimde 150-200 liraya yaptırıyorsun. Geçen yıl bin 500 liraya aldığımız akü 3-4 bin lira. Ötesi yok" dedi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Hasköy'de çiftçiliuk yapan İsmail İlergin derdini eski milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na bugün anlattı. İlergin, ikinci el lastik almak zorunda kaldığını da söyledi. İsmail İlergin şöyle konuştu:

"BİN 500 LİRAYA ALDIĞIMIZ AKÜ 3-4 BİN LİRA"

"Birinci el almam mümkün değil. Giderler çok fazla hep kısarak kısarak. Sadece lastikle bitmiyor ki, bunun parçası var, bilyası bozuluyor. İkinci el tekerlek yaptırdık biz. Tekerlek bilyasının tanesi 7 bin 500 lira. Olmadı bir daha yaptırdık. Parçalar da kaliteli midir bilmiyoruz. Geçen sene buğdayı Ofis'e verdik, 7,5 lira. Bu sene yine Ofis'e verdik, 7,5 lira. Sanayici ne yapsın vergisi, gideri… 100 liraya yaptırdığını bir daha gittiğimde 150-200 liraya yaptırıyorsun. Geçen yıl bin 500 liraya aldığımız akü 3-4 bin lira. Ötesi yok."

Gaytancıoğlu, "Çiftçimizin eli ayağı traktör ama traktörün o kadar çok gideri var ki, en önemli gideri akaryakıt ama lastikler de çok önemli. İsmail ağabey, sen bize dedin ki, 'ikinci el lastik alıyorum.' Yağını değiştirmeye kalksan 5 bin lira. Çiftçimiz ilgi, destek istiyor. Sadece eski günlerine dönmek istiyor" dedi.

Çiftçilerin Masrafları Artıyor: Akü Fiyatları da Yükseliyor
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Çiftçilerin Masrafları Artıyor: Akü Fiyatları da Yükseliyor - Son Dakika


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