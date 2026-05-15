Çiftçilerin Sorunları İYİ Parti ile Görüşüldü

15.05.2026 15:21
Kadir Ulusoy, Osmaniye'de çiftçilerin borç ve maliyet sorunlarını dinleyerek politika eleştirisi yaptı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Osmaniye Cevdetiye'de çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan çiftçiler hem borçlarını ödeyemediklerini hem de artan giderler nedeniyle tarlalarını boş bıraktıklarını ifade etti. Ulusoy ise Türkiye'de havza bazlı tarım politikasının uygulanmamasını eleştirdi.

İYİ Parti Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Osmaniye'de çiftçiler ve köylülerle bir araya geldi. Cevdetiye beldesinde üreticilerin sorunlarını dinleyen Ulusoy'a, çiftçi Zekeriya Demir yaşanan sıkıntıları anlattı. Zeytin sektörünün çöktüğünü söyleyen Demir, turp tarlalarının sürüldüğünü ve yer fıstığının satılamadığını ifade etti. Çiftçinin zor durumda olduğunu belirten Demir, hayvancılık sektörünün de "perişan" halde olduğunu dile getirdi. Artan maliyetler nedeniyle birçok tarlanın boş bırakıldığını söyleyen Demir, borçlarının yalnızca faizini ödeyebildiklerini vurguladı.

Bir başka çiftçi ise, yıllardır üretim yapmalarına rağmen borç batağından çıkamadığını söyledi. Gelen zamlar karşısında zorlandıklarını söyleyen çiftçi, hükümetin saman ithal etmesini de eleştirdi. Türkiye'nin ithalat ülkesine dönüştüğünü aktaran çiftçi, zor durumda olduklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy ise yaptığı açıklamada, Türkiye'de havza bazlı tarım politikasının uygulanmadığını aktardı. Devletin havza bazlı tarımı desteklemesini talep eden Ulusoy, bu noktada önlem alınmasının önemine değindi. Türkiye'nin gıda arzının önceden hesaplanması gerektiğini aktaran Ulusoy, şöyle konuştu:

"Devlet; yaş meyve-sebze, hububat, bakliyat, kırmızı et, süt ve süt ürünleri gibi alanlarda ne kadar ihtiyacı olduğunu belirlemelidir. Ardından mevcut kaynaklar ve insan gücüyle bu ihtiyacın nasıl karşılanacağını planlamalıdır. Ne yapmak lazım? İYİ Parti'nin hazırladığı çalışma şudur: Önce ölçeceğiz, planlayacağız ve yöneteceğiz."

Kaynak: ANKA

