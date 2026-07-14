Erzurum\'da 15 Temmuz sergisi açıldı

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Sanat, Resim ve Fotoğraf Sergisi" Çifte Minareli Medrese'de açıldı.

Yaklaşık 200 eserin yer aldığı sergide, şehit ve gazi aileleri ile çocuklarının hazırladığı çini, ebru ve resim çalışmaları ile Erzurumlu 15 Temmuz şehit ve gazilerini konu alan tablolar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin katkılarıyla hazırlanan serginin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sergide şehit ve gazi aileleri ile çocuklarının hazırladığı çini, ebru ve çeşitli sanat eserlerinin yanı sıra Erzurum'un 15 Temmuz şehit ve gazilerini anlatan tablolar da yer aldı.

Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı irfan Tarakçıoğlu, STK temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Vali Baruş: "Yeni nesillerimizin o karanlık geceyi unutmamasını istiyoruz"

Açılış kurdelesini kesmeden önce konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, şunları söyledi: "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde, o gün ve o gece yaşanan demokrasi destanını yeniden hatırlamak, bu destanı yazan kahramanlarımızı anmak amacıyla hazırlanan sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehit ve gazi ailelerimizin hazırladığı resimlerin de yer aldığı bu serginin açılışını yapmak bizim için büyük önem taşıyor. Yeni nesillerimizin o karanlık geceyi unutmamasını istiyoruz. Aynı zamanda o günleri yaşayan vatandaşlarımızın da yaşananları yeniden hatırlayarak, ülkemizin bir daha böyle acılar ve sıkıntılar yaşamaması adına şuurumuzu ve bilincimizi diri tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerimize teşekkür ediyorum. Sergimizi teşrif ederek bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Türkez: "Bu fotoğraflar ihanete karşı örülen etten duvarın vesikasıdır"

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ise konuşmasında, "Bugün, tarihin taşlara fısıldadığı bu muhteşem Çifte Minareli Medrese'nin gölgesinde, sadece bir fotoğraf sergisi için değil; bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu anmak için buradayız. 15 Temmuz, sadece karanlık bir gecenin adı değildir. O gece, bu milletin göğsündeki sarsılmaz imanın, tanklara ve kurşunlara siper olduğu; vatan sevgisinin kelimelerle değil, canla yazıldığı bir destandır. Bizler, o gece Doğu Anadolu'nun, Erzurum'un yiğit duruşuna, Dadaşların meydanları dolduran o asil iradesine şahitlik ettik. Gazeteciler olarak bizler de o tarihi kırılma anında kalemimizle, kameramızla, vizörümüzden süzülen her bir kareyle milletimizin gür sesi olduk. Bugün burada açtığımız bu sergi, sadece donmuş zaman dilimlerinden ibaret değildir. Bu fotoğraflar; ihanete karşı örülen etten duvarın, bağımsızlık aşkının ve dökülen kutsal şehit kanlarının birer vesikasıdır. Her bir karede acı, her bir karede öfke ama en çok da bükülmez bir irade ve gurur vardır. Bizler, Çifte Minareli Medrese'nin dimdik duran minareleri gibi, bu topraklarda birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza edeceğiz. Şehitlerimizin emanetine, o gece yazılan o kutlu destana kalemimizle ve yüreğimizle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, canlarını bu aziz vatan için feda eden tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Sergiyi ziyaret eden özel birey Yasin Karbuz da, "15 Temmuz şehitlerimizin hepsine Allah rahmet eylesin. Ben her zaman onların yanındayım" dedi. - ERZURUM