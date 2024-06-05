Çifte Minareli Medrese'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Çifte Minareli Medrese'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

Erzurum'da, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Çifte Minareli Medrese'de etkinlik düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın katıldığı etkinlikte, el emeği göz nuru ürünler sergilendi ve Azime Çiftçi'ye hüsn-i hat armağan edildi.

05.06.2024 15:49
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"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" münasebetiyle Çifte Minareli Medrese'de etkinlik düzenlendi.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıldı.

Okçuluk gösterisi ve bar ekiplerinin halk oyunlarından sonra açılışı yapılan sergide Aziziye, Palandöken ve Yakutiye Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü'nün yıl boyunca kurslarda meydana getirdiği el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Sergide hattat tarafından Azime Çiftçi isminin yazılı olduğu Hüsn-i hat armağan edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çifte Minareli Medrese'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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