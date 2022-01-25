Çiftlik çöktü, 22 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Adıyaman'da Kahta ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle karın ağırlığına dayanamayan çiftliğin çatısı çöktü. 60 büyükbaş hayvanın olduğu çiftlikte 22 hayvan telef oldu.

Yaklaşık 1 haftadır etkili olan ikinci dalga kar yağışında Kahta'da besi hayvancılığı yapan Hacı Mehmet Çatan'a ait çiftliğin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı ve çöktü. 22 hayvanın telef oluğu çiftlikte yaklaşık 1 milyon 5 yüz bin lira zarar olduğu öğrenildi.

Çiftliğin çatısının komple düşmesiyle büyük zarara uğradığını belirten işletme sahibi Hacı Mehmet Çatan, "Burada 4 ailenin geçim kaynağı olan çiftliğimizin çatısı yoğun kar yağışından dolayı çöktü. Çatısı yerle bir oldu. Çiftliğimizde 60 büyükbaş hayvan besliyorduk. Bunlardan 22 tanesi telef oldu. Bazıları yara bere içinde kaldı. Kurtarılan hayvanlarımızı bir arkadaşın çiftliğine geçici olarak götürdük. Çiftliğimizin yıkılmasıyla yaklaşık 1 milyon 5 yüz bin lira zararımız oldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Gerçekten mağduruz. Elimizde avucumuzda ne varsa her şeyimiz gitti. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin" diye konuştu. - ADIYAMAN