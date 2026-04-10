Çığ Felaketinde Kaybolan Bülent Gezer'in Ailesi Yardım Bekliyor - Son Dakika
10.04.2026 11:28
Artvin'de çığ altında kaybolan Bülent Gezer'e 101 gündür ulaşılamadı. Ailesi, yetkililerden yardım istiyor.

(ARTVİN) - Haber: Uğur İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksudağı mevkisinde, 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer'e, aradan geçen 101 güne rağmen ulaşılamadı. Gezer'in eşi Mahinur Gezer, "3 aydır eşim çığ altında. 10 aylık bebeğim var. Günlerdir herkese sesleniyoruz. Çocuğum büyüyor, yarın 'babam nerede' diye sorduğunda ne diyeceğim? Bir mezarımız olsun ki dua edelim" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksudağı mevkisinde, 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ faciasında 3 kişi kar altında kaldı. Olayda, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda 2 kişi kurtarılırken, çığ altında kalan Bülent Gezer'e aradan geçen 101 güne rağmen ulaşılamadı. Gezer'in ailesi ve yakınları duruma tepki göstererek, yetkililerden arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını talep etti.

"Ağabeyim kaybolduktan sonra maddi manevi sıkıntı içindeyiz"

Bülent Gezer'in kardeşi Hale Kahveci, şunları söyledi:

"Ağabeyim 3 aydır çığ altında. Bir an önce ağabeyimin bulunmasını istiyoruz. Artık etrafta kar kalmadı. Bilbilan Yaylası'nın yolu açıldı. Bunun artık bir açıklamasını istiyoruz. Bize 'yolu açtık, açıyoruz üç gün içinde' dediler ama yolu daha yeni açtılar. Ağabeyimi kaybettikten sonra ciddi sıkıntılar yaşadık. Ağabeyim bizim maddi manevi her şeyimizdi. Ailede tek dayanağımızdı. Onu kaybettikten sonra maddi olarak da zor duruma düştük. Çünkü ağabeyim esnaftı; alacağı da vardı, borcu da. Henüz bulunamadığı için hiçbir işlem yapamıyoruz. Ne borçlarını ödeyebiliyoruz ne de alacaklarını tahsil edebiliyoruz. Şu an maddi manevi çok büyük sıkıntıdayız. Bir an önce ağabeyimi bulup bize teslim etsinler. Yeter artık. Başka bir şey diyemiyorum. Ağabeyim çok iyi bir insandı. Kimseye kötülüğü yoktu, kötü niyeti yoktu."

"Eşim 3 aydır çığ altında"

Bülent Gezer'in eşi Mahinur Gezer, üç aydır sonuç alamadıklarını belirterek, "Drone görüntülerinde şüpheli alanlar gördük, bildirdik ama inceleme yapılmadı. Sabrımız tükendi" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Gezer, şunları söyledi:

"Üç senedir evliyiz ve 10 aylık bir bebeğimiz var. 31 Aralık'tan sonra çığ altında kaldı ve biz çok zor durumda kaldık. Her şeyden mağdur olduk ve sabrımız tükenmiş durumda. Ben buradan sesleniyorum; emir verin, yeter. 3 ay oldu, bahar geldi, nisan geldi. Nisan'ın 7'sinde dağa çıktık. Drone ile çekim yapıldı ve videolar bana gönderildi. O videolarda kurtların kazdığı yerleri, oluşan çukurları kendi gözümüzle gördük. AFAD'a haber verdik ve inceleme başlattılar. Sonrasında AFAD'ı aradık ama oraya gidilmedi. Yeterince inceleme yapılmadı, bize de bir değerlendirme yapılmadı. Eşim 3 aydır çığ altında."

Bir mezarımız olsun ki dua edebilelim"

Mahinur Gezer, 100 gündür sonuç alamadıklarını belirterek, "Ne halde olduğunu bilmiyoruz. Çocuğum babasını soracak, ne cevap vereceğim? Her yerde risk var. Siz de görün, siz de bakın. Ama AFAD demek risk almak demektir. Biraz cesaretli ve vicdanlı olmaları gerekiyor. Eşimi bulup bana getirsinler ki biz de son görevimizi yapalım. 100 gün oldu. Orada ne halde olduğunu bilmiyoruz. Çürüyor mu, eriyor mu bilmiyoruz. Garanti veriyorlar ama emin değiliz. Çocuğum 10 aylık ve sevgisiz büyüyor. Yakında 1 yaşına girecek. Bir mezarımız olsun ki dua edebilelim."

"Bülent bu ailenin her şeyiydi"

Anne Şengül Gezer ise "Bülent bu ailenin her şeyiydi. 7 çocuğum vardı. 5 sene önce eşimi kaybettim. Evde kalan tek erkek çocuğum Bülent'ti. Yetkililere sesleniyorum; çocuğumu bulun ve bana verin. Sesimi duysunlar. Kurban adayacağım" dedi.

Kaynak: ANKA

