Çiğli Belediye Başkanı Yıldız: Görevimiz partimizi layıkıyla ve kuruluş değerlerini güçlendirerek geleceğe taşımaktır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız: Görevimiz partimizi layıkıyla ve kuruluş değerlerini güçlendirerek geleceğe taşımaktır

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız: Görevimiz partimizi layıkıyla ve kuruluş değerlerini güçlendirerek geleceğe taşımaktır
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, CHP'nin hukuki ve siyasi sürecinin demokratik yöntemlerle aşılması için en kısa sürede kurultay toplanması çağrısı yaptı. Partisinin kuruluş değerlerine vurgu yapan Yıldız, demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, CHP'nin içinde bulunduğu hukuki ve siyasi sürecin demokratik yöntemlerle aşılması gerektiğini belirterek, kurultay çağrısı yaptı. Yıldız, "Görev ve sorumluluğumuz; partimizi layıkıyla ve kuruluş değerlerini güçlendirerek geleceğe taşımaktır" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin yaşadığı hukuki ve siyasi sürecin ancak demokrasi ve adalet temelinde aşılabileceğini belirtti. Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Siyaset, farklı görüşleri içinde barındırırken; ortak yararı odağına alan bir irade, uzun soluklu bir yolculuktur. Aldığımız her karar sadece kendi adımıza değil; bizi seçen halk ve temsil ettiğimiz siyasi kurum açısından da büyük sorumluluk taşır. Bu sorumluluk bana, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı eliyle içine sürüklendiği en zor zamanında mücadele etmek gerektiğini işaret etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, kişilerin değil; savaş meydanlarında devleşen bir bağımsızlık idealinin partisidir. Bu sorumluluk bana; partimin tarihsel ve kurumsal kimliğinden, hafızasından, savunduğu değer ve ilkelerden yana durmayı işaret etmiştir. Bu sorumluluk bana; Atatürk'ün ikinci büyük eserine ve emanetine sahip çıkarak, içine düşürüldüğü açmazdan demokratik ve adaletli bir yol haritasıyla çıkması için savaşmanın doğru olduğunu göstermiştir. Bunun kayıtsız şartsız ilk adımı da kurultayı toplamaktır.

Bugün, çocukluğumu, gençliğimi asırlık gölgesinde geçirdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olma onurunu yaşıyorum. Elbette, başta partimize büyük emekleri olan ve bugün yeni bir yolun liderliğini üstlenen Sayın Özgür Özel'in ve dönemin Parti Meclisi'nin önümüzü açtığı aşikardır. Cumhuriyet Halk Partisi; tarihi boyunca böyle kadroları yetiştiren, halkın her meselede umudu ve güvencesi olmuş, kökleri sarsılmaz bir partidir. Şimdi sıra; partimizin hukuki ve siyasal kırılma sorununu hızla aşmasında; bu önemli eşikten yüzünün akıyla atlamasındadır. Omuzlarımızdaki yük büyümüştür. En kısa sürede kurultaya gidilmesi ve demokrasi ve adaletin tesisi mücadelemizde kararlı olduğumuz bilinmelidir. Demokrasinin gereği, bin bir renk ve düşüncenin varlığıdır. Bu nedenle; yeni bir sayfa açmayı seçen Sayın Özel'in ve kadrolarının seçim ve heyecanına saygı duyduğumuz bilinmelidir. Şimdi görev ve sorumluluğumuz; partimizi layıkıyla ve kuruluş değerlerini güçlendirerek geleceğe taşımaktır. Kulağımız sokaktadır, halkımızdadır. Onların sorun ve beklentilerine karşılık vermek, Çiğli'nin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Onur Emrah Yıldız, Bekir Yıldız, Demokrasi, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiğli Belediye Başkanı Yıldız: Görevimiz partimizi layıkıyla ve kuruluş değerlerini güçlendirerek geleceğe taşımaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı

20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
19:37
CHP İstanbul’da deprem Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:49
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
18:01
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 20:35:33. #7.13#
SON DAKİKA: Çiğli Belediye Başkanı Yıldız: Görevimiz partimizi layıkıyla ve kuruluş değerlerini güçlendirerek geleceğe taşımaktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.