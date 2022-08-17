Çiğli Belediyesi'nin Eğitime Desteği Sürüyor

Çiğli Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerine kırtasiye ve valiz desteğinde bulunacak.

Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün organize edeceği çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımında bulunulacak. 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan paket beslenmeli okul çantası, resim defteri, güzel yazı defteri, kalem kutusu, kalemtıraş, silgi, abaküs, kuru boya, siyah ve kırmızı kurşun kalem; 5, 6, 7 ve 8. sınıf kırtasiye paketi ise kareli defter, çizgili defter, resim defteri, kalem kutusu, cetvel seti, silgi, kalemtıraş, kuru boya, siyah ve kırmızı kurşun kalemden oluşuyor. Ayrıca Çiğli'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanarak başka şehirlere gidecek olan gençlere ise başvuruda bulunmaları durumunda valiz hediye edilecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "HAYAT PAHALILIĞINI DEĞİL EĞİTİMİ DÜŞÜNMELİLER"

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmaya devam ettiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Her sene olduğu gibi bu yıl da eğitim öğretim dönemi başlamadan ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmak için çalışma başlattık. İlk ve ortaokul öğrencilerimize sınıflarına göre kırtasiye paketi ve çanta desteğinde bulunacağız. Hayallerine kavuşmak adına üniversite yolculuğuna çıkacak gençlerimize de valiz hediye edeceğiz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitime karşı şevkini kırmamalı. Çiğli Belediyesi olarak, öğrencilerimizin yalnızca eğitimlerine konsantre olmaları adına elimizden geleni yapıyoruz. Çiğli'de eğitime susamış hiçbir bireyi yalnız ve kimsesiz hissettirmeyeceğiz" diye konuştu.