 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çiğli Belediyesi, çocuklar için dolu dolu bir sömestir programı hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çiğli Belediyesi, çocuklar için dolu dolu bir sömestir programı hazırladı

Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için yaratıcı drama, masal okuma, hikaye yazma ve ritim atölyelerinden oluşan dolu dolu bir sömestir programı hazırladı. Program, çocukların karne coşkusuna eşlik edecek etkinliklerle dolu olacak.

Çiğli Belediyesi, çocuklar için dolu dolu bir sömestir programı hazırladı
22.01.2024 - 20:15,
Abone Ol

Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için yaratıcı drama, masal okuma, hikaye yazma ve ritim atölyelerinden oluşan dolu dolu bir sömestir programı hazırladı.

Her yıl düzenlediği etkinliklerle çocuklara öğretici ve eğlenceli bir tatil dönemi yaşatan Çiğli Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sömestr tatilinde de karne coşkusu yaşayan çocukları unutmadı. Sömestr programı, 25 Ocak Perşembe günü 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Çocuklarla Eşitlikçi Masallar" etkinliği ile başlayacak. 26 Ocak Cuma günü 7-12 yaş arası çocuklar için Yaratıcı Ritim Atölyesi gerçekleştirilecek. 29 Ocak Pazartesi günü 9-12 yaş arası çocuklar için Yaratıcı Drama Atölyesi düzenlenecek. Program 31 Ocak Çarşamba günü 3. ve 4. Sınıf  öğrencileri için düzenlenecek Öykü Okuma-Yazma etkinliği ile sona erecek. Çiğli Belediyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyenler 0232 935 55 35 (4533) numaralı hattan bilgi alabilecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER

Çocuklar için hazırladıkları yarıyıl programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Her tatil döneminde olduğu gibi bu yıl da hazırladığımız programla çocuklarımızın karne coşkusuna eşlik edeceğiz. Keyifli vakit geçirirken yaratıcılıklarını geliştirme imkanı sunacağız. Tüm çocuklarımızı onlar için hazırladığımız etkinliklere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Çiğli Belediyesi, Etkinlikler, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesi, çocuklar için dolu dolu bir sömestir programı hazırladı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:42:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi, çocuklar için dolu dolu bir sömestir programı hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement