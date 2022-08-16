Çiğli'de İnşaatlara Sıkı Denetim

Çiğli Belediyesi, iş güvenliği, toplum sağlığı ve çevre güvenliğini korumak amacıyla ilçe sınırları içerisinde devam eden inşaatlara yönelik ara denetimlerini sıklaştırdı.

İzmir'de kentleşmenin en hızlı ilerlediği ilçelerin başında gelen Çiğli'de, Başkan Utku Gümrükçü'nün talimatıyla inşaat denetimleri yoğunlaştırıldı. Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ilçede devam eden inşaatların tamamlanmasını beklemeden yüzde 80 aşamaya gelindiğinde denetlemelerde bulunarak ruhsata aykırı, toplum ve çevre sağlığı açısından risk teşkil eden unsurlarla ilgili gerekli uyarıları yapıyor. Uyarılarla ilgili önlem almayan inşaatlara cezai işlem uygulanıyor.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "DENETİMLERİMİZ SÜRECEK"

İnşaat denetimlerinin birçok açıdan hayati öneme sahip olduğunu belirten Başkan Gümrükçü, "Çiğli, yapılaşma hızı yüksek ilçelerin başında geliyor. Bu durum karşısında olası mağduriyetlerin önüne geçmek için denetimlerimizi artırdık. Eskiden olduğu gibi inşaatların tamamlanmasını beklemeden ara denetimlerde bulunuyoruz. İnşaatların ruhsata uygun ilerleyip ilerlemediği, inşaat alanlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı, kaldırım ve yolların işgal edilip edilmediği, çevreye zarar verilip verilmediği gibi konularında titizlikle incelemelerde bulunuyoruz. İş sağlığı, toplum ve çevre güvenliğini riske edecek durumlarla ilgili kimseye müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.