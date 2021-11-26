Çiğli Belediyesi, kış mevsimi öncesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Çiğli Belediyesi, yaklaşan kış ayları öncesinde sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin beslenme, barınma ve tedavi işlemleri için çalışmalarını hızlandırdı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde sokak sakinlerine yönelik farkındalık oluşturacak hizmet ve projelerin gerçekleştirildiği Çiğli'de, kış ayları öncesi teyakkuza geçildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha önce 26 mahalleye bırakılan mama kabı, su kabı ve yuvaları kontrol etti. İhtiyaç duyulan noktalara 2 bin adet plastik kedi yuvası ve 2 bin adet mama kabı daha dağıtıldı. Hasar almış yuvaların onarımını yaptı. Sağlık problemleri yaşayan sokak sakinleri, Çiğli Belediyesi Veterinerliğinde tedavi edildikten sonra tekrar yaşam alanlarına bırakıldı.

Hijyen ekipmanları güncellendi

Kış aylarında oluşabilecek salgın hastalıklara karşı sokak sakinlerinin yuvalarını dezenfekte etmek amacıyla 2 adet sıcak su basınçlı yıkama makinesi ve 2 ton kimyasal içermeyen bitkisel çözücü alınarak hijyen koşulları güçlendirildi. Veterinerlik binasının elektrik tesisatları yenilenerek 5 adet yeni ısıtıcı takıldı.

Başkan Gümrükçü: "Kaderlerine terk edemeyiz"

Sokak sakinlerinin kış aylarını sağlıklı ve güvenli geçirebilmesi amacıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Kış aylarının yaklaşmasıyla havalar soğumaya başladı. Vatandaşlarımız sokaklarda daha az vakit geçiriyor. Sokak sakinlerimizi bu zorlu şartlarda kaderlerine terk edemeyiz. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sokak sakinlerimizin kış aylarına hazırlıklı girmesi adına çalışmalarını hızlandırdı. Tüm mahallelerimizde kontrollerini yaptı. Kış boyunca rutin olarak kontrollerimiz devam edecek. Çiğlili hemşehrilerimizden ricam, imkan buldukça mahallelerindeki sokak sakinleri için kapılarının önlerine su ve mama bırakmaya özen göstersinler" dedi. - İZMİR