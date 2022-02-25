Çiğli Belediyesi sivil toplum iş birliği zirvesine ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi sivil toplum iş birliği zirvesine ev sahipliği yaptı

25.02.2022 15:14
Çiğli Belediyesi sivil toplum iş birliği zirvesine ev sahipliği yaptı

Çiğli Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Ulusal Demokratik Enstitü ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği iş birliğinde, yerel yönetimlerde kurumsal ve kapsayıcı sivil katılım süreçleri için etkili mekanizmalar oluşturmak ve sivil aktörleri desteklemek adına yoğun katılımlı toplantı düzenledi.

Çiğli Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Ulusal Demokratik Enstitü ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği iş birliğinde, yerel yönetimlerde kurumsal ve kapsayıcı sivil katılım süreçleri için etkili mekanizmalar oluşturmak ve sivil aktörleri desteklemek adına yoğun katılımlı toplantı düzenledi.

Çiğli Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Ulusal Demokratik Enstitü (NDI Türkiye) ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği ortaklığında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı. Çevre, engellilik, kadın ve çocuk hakları, dezavantajlı gruplar, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik üzerinde faaliyet gösteren 34 sivil toplum kuruluşu ve 40 temsilcinin katıldığı toplantı, Çiğli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Başkan Gümrükçü: "Sivil toplumla ilişkilerimizi güçlendireceğiz"

Kamu ve sivil toplum ilişkilerinin güçlenmesinin hizmet kalitesine olumlu etki edeceğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Sivil aktörlerin ihtiyaç ve taleplerini belediyemize iletmelerinin önündeki engellerin neler olduğunun, bu engelleri ortadan kaldırmak için belediyemizin neler yapabileceğinin ve bu sürece sivil aktörlerin nasıl katkı sunabileceğinin görüşüldüğü toplantıda, çalışma grupları oluşturularak her sivil aktörün aktif katılımını sağladık. Sivil toplum temsilcileri ile etkileşim süreçlerini kurumsallaştırarak, yerelde daha şeffaf ve kapsayıcı karar alma ve iletişim süreçleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu değerlendirme ve istişare toplantılarıyla Çiğli Belediyesi sivil katılım eylem planı/yol haritası oluşturularak, Türkiye'de kamu sivil toplum iş birliği süreçlerinin kurumsallaşması anlamında öncü olmak istiyoruz. Bu vesileyle toplantımıza paydaşlık yapan kurumlara bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi sivil toplum iş birliği zirvesine ev sahipliği yaptı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesi sivil toplum iş birliği zirvesine ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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