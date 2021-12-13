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Çiğli Belediyesinden Malatya'ya Barış Güvercinleri Parkı - Son Dakika

Çiğli Belediyesinden Malatya'ya Barış Güvercinleri Parkı

13.12.2021 12:30
Çiğli Belediyesinden Malatya'ya Barış Güvercinleri Parkı

Çiğli Belediyesi, 2015 yılında Ankara'da düzenlenen mitingde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda, yaşamını yitiren Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Gençlik Kollarından 12 genç anısına, kardeş belediyesi olan Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 12 Ekim Barış Güvercinleri Parkı ve Anıtı yaptırdı.

Çiğli Belediyesi, 2015 yılında Ankara'da düzenlenen mitingde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda, yaşamını yitiren Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Gençlik Kollarından 12 genç anısına, kardeş belediyesi olan Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 12 Ekim Barış Güvercinleri Parkı ve Anıtı yaptırdı.

2015 yılında Ankara'da düzenlenen mitingde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda, 100'ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Gençlik Kollarından da 12 kişi saldırıda hayatını kaybetmişti. Çiğli Belediyesi de, 12 genç anısına kardeş belediyesi olan Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 12 Ekim Barış Güvercinleri Parkı ve Anıtı yaptırdı.

Parkın açılışına; Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İzmir ve İstanbul meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları ile vatandaşlar katıldı.

Açılış törenlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel birer konuşma yaptı.

"Bu parkın bizim için üç manası var"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, "Bu parkın bizim için üç manası var; birincisi ben 18 yaşımı doldurduğum gün Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarına üye oldum. Aynı sizin evlatlarınız gibi kendimi bu partiye ve mücadeleye vakfettim ve 20 yıl sonra Cumhuriyet halk Partisi bana belediye başkanlığı görevini verdi. Bu parkı yapma görevini de ömür boyu bir onur olarak taşıyacağım. İkinci manası; kardeşlik. 81 ilde birimizle ile kardeşiz, her dilden her kültürden insan bu Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün bayrağı altında yaşıyor. Bu kardeşlik kültürünü bundan sonraki süreçte de hep beraber yaşatmamız lazım. Hekimhan Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Çiğlimizde çok sayıda Malatyalı hemşehrimiz var. O karar meclisimizden oy birliğiyle geçti" dedi.

"Barışa olan inancımız sürüyor"

Dosta ve düşmana birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini kaydeden Başkan Utku Gümrükçü, "Hep birlikte dosta düşmana birliğimizi, kardeşliğimizi ve barışa olan inancımızı ilan etmiş olduk. Umarım bu parkta oynayan çocuklar hem kardeşlerimizi yüreklerinde yaşatır hem de Türkiye'nin geleceği için birer barış güvercini olurlar" ifadelerini kullandı.

Başkanı Utku Gümrükçü'nün konuşmalarından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve patlamada çocuklarını kaybeden aileler adına Abdullah Bakış da konuşma yaptı. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden Malatya'ya Barış Güvercinleri Parkı
Çiğli Belediyesinden Malatya'ya Barış Güvercinleri Parkı
Çiğli Belediyesinden Malatya'ya Barış Güvercinleri Parkı
Çiğli Belediyesinden Malatya'ya Barış Güvercinleri Parkı

Cumhuriyet Halk Partisi, Hekimhan, Malatya, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesinden Malatya'ya Barış Güvercinleri Parkı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiğli Belediyesinden Malatya'ya Barış Güvercinleri Parkı - Son Dakika
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