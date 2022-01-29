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Çiğli'de kaçak moloz seferberliği - Son Dakika

Çiğli'de kaçak moloz seferberliği

29.01.2022 10:44
Çiğli'de kaçak moloz seferberliği

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla izinsiz moloz ve hafriyat dökümüyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Çiğli Belediyesi, ilçenin 32 farklı noktasına "Moloz ve Çöp Dökmek Yasaktır" yazılı tabelalar astı.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla izinsiz moloz ve hafriyat dökümüyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Çiğli Belediyesi, ilçenin 32 farklı noktasına "Moloz ve Çöp Dökmek Yasaktır" yazılı tabelalar astı.

İzinsiz moloz ve hafriyat dökümü denetlemeleri ile moloz toplama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü Çiğli'de, yasaklı alanlara moloz dökülmesinin önlenmesi adına yeni bir uygulamaya imza atıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yapılan incelemeler doğrultusunda izinsiz olarak en çok moloz dökümünün yapıldığı tespit edilen Atatürk, Ataşehir, Ahmet Taner Kışlalı, Ahmet Efendi, Balatçık, Cumhuriyet, Egekent, Kaklıç, Maltepe ve Sasalı mahallelerindeki 32 noktaya "Moloz ve Çöp Dökmek Yasaktır" yazılı uyarı tabelaları asıldı.

İzinsiz moloz ve hafriyat dökümüyle mücadele kapsamında belirlenen bu 32 nokta İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hafriyat Yönetimi Otomasyon Sistemine kayıtlı olan ve damperinde sensör bulunan hafriyat araçları izinsiz olarak Çiğli sınırları içerisindeki bu noktalara gittiğinde belediye ekipleri, Çiğli Belediyesi gezici ekibine haber vererek kaçak döküm yapılması engelleniyor. 2022 yılı Ocak ayı içerisinde gelen bilgiler dahilinde 70, Çiğli Belediyesi gezici ekibinin tespitleri sonucu 12 araç olmak üzere toplam 82 araca ilgili kanun maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.

"Mücadelemiz sürecek"

Kaçak molozla mücadelelerini taviz vermeden sürdüreceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çevre kirliliğiyle mücadele, en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana bilinçlendirici ve önleyici anlamda birçok projeyi hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla sürdürdüğümüz bu mücadeleyi vatandaşlarımızın sağlığı için veriyoruz. Bunu yaparken de vatandaşlarımızı ekonomik anlamda sıkıntıyı düşürmek istemeyiz. Bu doğrultuda 10 mahallemizde birçok noktaya uyarı tabelaları astık. Çiğli Belediyesi olarak, üzerimize düşen sorumluluklar kapsamında her ay diğer ilçe belediyelerine nazaran 3 ile 5 kat izinsiz dökülmüş moloz ve hafriyat topluyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan ricamız uyarılarımıza uygun hareket etmeleridir. El ele verirsek Çiğlimizin suyunu, toprağını, havasını ve doğasını koruyabiliriz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir Çiğli bırakabiliriz" dedi. - İZMİR

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Mustafa Kemal Atatürk, Çiğli Belediyesi, Ataşehir, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'de kaçak moloz seferberliği - Son Dakika


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