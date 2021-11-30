Çiğli'de "kadının siyasetteki yeri" konuşulacak - Son Dakika

Çiğli Belediyesi, 5 Aralık Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 87. yıl dönümünde, "Kadının Siyasetteki Yeri" konulu panele ev sahipliği yapacak.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organize edeceği "Kadının Siyasetteki Yeri" konulu panel, 2 Aralık Perşembe günü saat 14: 00'de Fakir Baykurt Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Av. Nilay Kökkılınç'ın moderatörlüğünde düzenlenecek etkinliğe; CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur ve Selçuk Belediye Başkanı Av. Filiz Ceritoğlu Sengel konuşmacı olarak katılacak.

Başkan Gümrükçü: "Değişime ve gelişime öncülük etmeliler"

Kadınların toplumsal hayatın her alanında aktif olarak yer alması gerektiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, kadınların eşit hak ve özgürlükler mücadelesinde yanında olmaya devam ediyoruz. Kadınlar, gerek Çiğli gerekse ülkemizin yönetiminde söz sahibi olmalılar. Toplumsal gelişimimize ve değişimimize öncülük etmeliler. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz panelde çok kıymetli isimleri Çiğlimizde ağırlayacağız. 87 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişine öncülük eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, tüm kadınlarını panelimize bekliyorum" dedi. - İZMİR