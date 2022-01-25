Çiğli'de kararlar toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek alınacak - Son Dakika

Çiğli Belediyesi öncülüğünde, kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve Avrupa Birliği ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği alt hibe programı tarafından desteklenen "Eşitlik Kentte" projesi çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında ilk olarak, belediye bünyesindeki karar alıcılara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik hizmet ve projeler üreten Çiğli Belediyesi, bu anlamda farkındalık oluşturacak bir uygulamaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Turuncu Dernek, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği ve Yaygın Eğitim Merkezi Derneği ile yürütülen proje doğrultusunda, belediye yönetiminde yer alan; başkan, başkan yardımcıları ve müdürlere toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde karar almalarına katkı sağlayacak eğitimler verilecek. 27-28 Ocak 2022 tarihlerinde başlayacak olan eğitimler, şubat ve mart aylarında devam edecek.

Personel de eğitim alacak

Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yaygınlaştırılması, kurum kültürünün cinsiyet eşitliği temelinde oluşturulması ve projenin sürdürülebilir olması amacıyla belediye personellerine de farkındalık ve eğitici eğitimi verilecek.

Başkan Gümrükçü: "Eşitlik kent yönetiminde başlayacak"

Çiğli'de alınacak olan her kararın toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olması adına çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Kadın ve erkeklerin eşit şartlar altında yaşadığı, kent olanaklarından aynı oranda yararlanabildiği ve kent yönetiminde eşit söz hakkına sahip olduğu bir Çiğli inşa etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, alacağımız kararların toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bu doğrultuda Turuncu Dernek ile çok anlamlı bir iş birliğine imza attık. Başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize yönelik eğitimlerimiz kısa süre içerisinde başlayacak. Hizmet ve projelerimizi, karar alıcılarımızın eğitimlerden edindiği bilgi birikim ve tecrübeler doğrultusunda hayata geçireceğiz. Bu değerli projeye paydaşlık yapan dernek yönetimlerine ve eğitimlere destek veren eğitmenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR