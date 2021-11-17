Üye Girişi
Çiğli'de saha çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika

Çiğli'de saha çalışmaları hız kesmiyor

17.11.2021 16:10
Çiğli'de saha çalışmaları hız kesmiyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kentin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı saha çalışmalarına Yenimahalle ve Harmandalı bölgesinde devam etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kentin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı saha çalışmalarına Yenimahalle ve Harmandalı bölgesinde devam etti.

Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler, muhtarlar ile birlikte mahalle ziyaretlerine devam eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sokak ve caddeleri tek tek dolaşarak esnaflarla sohbet etti. Gümrükçü, işe giden vatandaşların talepleriyle ilgilide notlar aldı. Yine Başkan Gümrükçü, Çiğli Belediyesinin devam eden alt ve üst yapı, çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarının son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu.

Harmandalı bölgesindeki incelemeler sırasında Harmandalı Cemevi'ni ziyaret eden Başkan Gümrükçü, devam eden Cemevi inşaatıyla ilgili bilgi aldı.

Başkan Gümrükçü: "Sahada olmaya devam edeceğiz"

Çiğli'nin sorunlarını çözmek için sahada olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Mahallelerimizin kendine özgü ihtiyaç ve sorunları bulunuyor. Bunları yerinde ve doğru tespit etmek adına her yeni güne farklı bir mahallemizde başlıyoruz. Son olarak, Yenimahalle ve Harmandalı bölgesinde incelemelerde bulunduk. Esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet ettik. Tespit ettiğimiz sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Çiğlili hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek adına alanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli'de saha çalışmaları hız kesmiyor
Çiğli'de saha çalışmaları hız kesmiyor
Çiğli'de saha çalışmaları hız kesmiyor

Cemevi, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'de saha çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Akşam saatlerinde altın ve doların seyri 17:01 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı 16:04 Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu 15:08 Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

Son Dakika Haberleri
17:00 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri
16:50 Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
16:14 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
Bursa'da trafik kazasında 24 kişi yaralandı Bursa'da trafik kazasında 24 kişi yaralandı         
17:12
Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı         
17:07
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?         
16:07
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi         
15:51
Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar         
15:33
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır         
15:10
Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan: 50+1'den taviz verilmemeli Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan: 50+1'den taviz verilmemeli         
14:35
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 17:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çiğli'de saha çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement