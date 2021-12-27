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Çiğli'de satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika

Çiğli'de satranç turnuvası sona erdi

27.12.2021 15:35
Çiğli'de satranç turnuvası sona erdi

Çiğli Belediyesi, İzmir Satranç İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen Türkiye Kadınlar İzmir İl Birinciliği Satranç Turnuvası sona erdi.

Çiğli Belediyesi, İzmir Satranç İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen Türkiye Kadınlar İzmir İl Birinciliği Satranç Turnuvası sona erdi.

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar İzmir İl Birinciliği Satranç Turnuvasında, kadınlar kategorisinde 7-42 yaş arası 23 sporcu, emektarlar kategorisinde 50-67 yaş arası 10 sporcu mücadele etti. 3 gün boyunca süren mücadeleler sonucunda kadınlar kategorisinde ilk üç sırayı; Ezgi Mutlu, Elif Şarbak, Suğra Tepeli, emektarlar kategorisinde ilk üç sırayı; Fayik Akçun, İrfan Gök, Süleyman Yalım, kıdemli emektarlar kategorisinde birinciliği; Mustafa Engür, ikinciliği ise İbrahim Kaya Ünver elde etti.

Kupa ve madalyalar Gümrükçü'den

Turnuva boyunca mücadeleleri yakından takip eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını bizzat takdim etti. Turnuvada derece yapan sporcuların, Türkiye Kadınlar ve Emektarlar Şampiyonasında İzmir adına mücadele edeceği açıklandı.

Başkan Gümrükçü: "Satranca duyulan ilgiyi artırmalıyız"

Böylesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Kişisel ve toplumsal gelişimimiz açısından satranç sporuna duyulan ilgi ve alakayı artırmalıyız. Çiğli Belediyesi olarak, açtığımız satranç kursunda her yaştan vatandaşımıza eğitim veriyoruz. Yılın belirli dönemlerinde turnuvalar düzenliyoruz. İzmir Satranç İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yapmaktan ötürü ayrıca mutluluk duyduk. Turnuva boyunca çok güzel müsabakalar izledik. Derece yapan sporcularımızın düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda güzel İzmir'imizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyor, şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR

Çiğli'de satranç turnuvası sona erdi
Çiğli'de satranç turnuvası sona erdi
Çiğli'de satranç turnuvası sona erdi

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Satranç Turnuvası, Türkiye, İzmir, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'de satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiğli'de satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika
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