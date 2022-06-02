Çiğli'de Temizlik Seferberliği Sürüyor - Son Dakika
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Çiğli'de Temizlik Seferberliği Sürüyor

02.06.2022 15:58
Çiğli'de Temizlik Seferberliği Sürüyor

Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Evka-2, Evka-6, Ahmet Taner Kışlalı ve Aydınlıkevler Mahallelerinde geniş kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Evka-2, Evka-6, Ahmet Taner Kışlalı ve Aydınlıkevler Mahallelerinde geniş kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Günün erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmalarına bir tane 18 tonluk yıkama aracı, iki tane süpürge aracı, iki tane moloz toplama aracı ve yirmi temizlik personeli katılım gösterdi. Sokaklar, caddeler ve kaldırımlarda süpürme ve yıkama çalışması yapılırken, boş arazilerdeki molozlar da toplandı. Temizlik çalışmalarının diğer mahallelerde devam edeceği belirtildi.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "YAZ TEMİZLİĞİMİZ SÜRECEK"

Temizlik çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Havaların ısınmasıyla birlikte temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla dört mahallemizde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdik. Desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ve çalışmalara katılan emekçilere teşekkürlerimi sunuyorum. Çiğlili hemşehrilerimize sağlıklı yaşam alanları sunmak adına temizlik çalışmalarımızı 26 mahallemizin tamamında sürdüreceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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