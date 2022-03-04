Çiğli'de yabancı basının gözünden "Atatürk ve Cumhuriyet" sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Çiğli'de yabancı basının gözünden "Atatürk ve Cumhuriyet" sergisi

04.03.2022 16:43
Çiğli'de yabancı basının gözünden "Atatürk ve Cumhuriyet" sergisi

İzmir'de, Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi ve tek kişilik tiyatro gösterisi sanatseverler tarafından yoğun ilgi gösterdi.

İzmir'de, Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi ve tek kişilik tiyatro gösterisi sanatseverler tarafından yoğun ilgi gösterdi. Açılan sergide katılımcılar, yabancı karikatüristlerin 1914 ile 1939 yılları arasında verilen destansı kurtuluş mücadelesini anlattığı eserleri inceleme imkanı buluyor.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gecede ilk olarak, Karikatürist Kürşat Coşgun'un eserlerinden oluşan "İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Metamorfoz" sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, açılışın ardından vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi. 9 Mart Çarşamba gününe kadar açık olacak sergi, misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

"Varoluş mücadelesinin dışarıdan nasıl anlaşıldığını inceleyeceğiz"

Kurtuluş mücadelesini vatandaşlara dışarıdan bir gözle sunmak istediklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Her birimiz kurtuluş mücadelemizi bu zamana kadar öğretmenlerden, tarihçilerden ve siyasilerden çokça defa dinledik. 3 Mart Devrim Yasalarının Kabulünün yıl döneminde, kurtuluş mücadelesinin ve cumhuriyet devrimlerinin öneminin daha iyi anlaşılması adına yabancı karikatüristlerin çizimlerinden oluşan bu sergiyi düzenledik. Emperyalist devletlerin masada parçalamak istediği bir ülkeden, demokrasi ve çağdaşlaşma alanlarında yaptığı sıçrama ile kendi ayakları üzerinde duran ülkemizin Atatürk öncülüğünde verdiği varoluş mücadelesini ve cumhuriyet devrimlerinin dışarıdan nasıl anlaşıldığını inceleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı tarihi anlamda öğretici olacağına inandığım sergimizi gezmeye davet ediyorum" dedi.

Sergi açılışında konuşan Karikatürist Kürşat Coşgun da, "Bu sergi, ülkemizin hangi şartlar altında kurulduğunu ve 1914 ile 1939 yılları arasındaki 25 yıllık süreçte nasıl bir diriliş hikayesi oluşturan yabancı karikatüristlerin çizimlerinden inceleme imkanı sunuyor" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Tek kişilik gösteri

Sergi açılışının ardından tarihçi ve yazar Ertuğrul Sertbaş, "Kıvılcımdan Aleve" isimli tek kişilik gösterisini sahneledi. Atatürk ile ilgili az bilinen tarihi olayları konu edinen oyun, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Fakir Baykurt Fuaye Alanındaki programa ayrıca; CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve yönetimi, Eğitim-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Barış Düdü, Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Kültür ve Sanat Kurulu Başkanı Utku Erişik ile ADD Çiğli Yönetim Kurulu ve Eğitim-İş Çiğli Temsilciliğinin üyeleri katıldı. - İZMİR

Çiğli'de yabancı basının gözünden Atatürk ve Cumhuriyet sergisi
Çiğli'de yabancı basının gözünden Atatürk ve Cumhuriyet sergisi

YORUMLAR
500
LİSELİLER, TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ROBOTLARLA YARIŞIYOR LİSELİLER, TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ROBOTLARLA YARIŞIYOR Son dakika! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 2'si tutuklandı Son dakika! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 2'si tutuklandı

Cumhuriyet, Tiyatro, İzmir, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'de yabancı basının gözünden 'Atatürk ve Cumhuriyet' sergisi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:53:27. #1.12#
SON DAKİKA: Çiğli'de yabancı basının gözünden "Atatürk ve Cumhuriyet" sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement