Çıldır\'da 15 Temmuz Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Çıldır İlçe Kaymakamlığı'nın hazırladığı program çerçevesinde halk yoğun katılımı ile kutlandı.

Programa İlçe Kaymakamı Barış Aytürk, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, Tabur Komutanı Mesut Günfer, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi A. Rıfat Vural, AK Parti İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, MHP İlçe Başkanı Özgür Yılmaz, kurum ve STK yöneticileriyle ilçe halkı katıldı.

Anma ve kutlama programı Resul Aslan Camiinde şehitler için Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Kotanlı Köyünde bulunan şehitliğin ziyareti ve duaların okunmasının ardındanyürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası Çıldır Gençlik Merkezini salonunda devam eden programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Barış Aytürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşması, 15 Temmuz slayt gösterisi izlendi. Halk Ozanı Mehmet Oktay'ın şiir ve türküleriyle salon programı son buldu.

Salon programının ardından Çıldır Hükümet Konağı bahçesinde katılımcılara çorba ve çay ikramı yapıldı. - ARDAHAN