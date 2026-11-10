Çıldır'da Atatürk'ü anma programı 88. yıl dönümünde öğrenci gösterileriyle sona erdi - Son Dakika
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Çıldır'da Atatürk'ü anma programı 88. yıl dönümünde öğrenci gösterileriyle sona erdi

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Çıldır\'da Atatürk\'ü anma programı 88. yıl dönümünde öğrenci gösterileriyle sona erdi
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Çıldır'da Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Hükümet Konağı önündeki çelenk töreni ve saygı duruşunun ardından konferans salonunda öğrencilerin şiir, tiyatro, oratoryo ve slayt sunumuyla program sona erdi.

Çıldır ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı binası önünde düzenlenen çelenk koyma töreni sonrası saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından program Çıldır Anadolu İmam Hatip Konferans salonunda devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı gerçekleştirildi. Programda öğrencilerin okuduğu şiirleri, tiyatro gösterisi, orotoryo ve slayt sunumu sonrası son buldu.

Kaynak: İHA
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