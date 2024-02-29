Çıldır'da öğrenciler bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştılar - Son Dakika
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Çıldır'da öğrenciler bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştılar

Çıldır\'da öğrenciler bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştılar

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen bilgi yarışması, öğrencilerin bilgilerini tazelemesini ve kendilerini test etmelerini sağladı. Yarışma, ortaokul ve liseler arasında gerçekleştirildi ve birinci olan öğrenciler belirlendi.

29.02.2024 09:47
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Çıldır'da öğrenciler bilgi yarışmasında bilgileriyle kıyasıya yarıştılar.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesinde " Ardahan'da Eğitimin Niteliğinin Arttırılması Eylem Planı" kapsamında bilgi yarışması düzenlendi.

Öğrencilerin bilgilerini tazelemesini ve yeniden hatırlanmasını sağlaması, kendisini test etmesini, hafızasının ne kadar bilgiyi hatırlayabileceğini ölçmesi, kendini ifade edebilme becerisini ölçmesi, zamana karşı yarışabilme duygusunu deneyimleyebilmesi, stres altında cevap verebilme kabiliyetini derecelendirmesi, iyi dinleme ve okuduğunu anlayabilme, rekabetçi bir kişilik olması gibi amaçlara dönük olarak Çıldır İmam Hatip Lisesinde ortaokul ve liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Bilgi yarışmasını İmam Hatip Ortaokul Matematik Öğretmeni Çiğdem Nigar Sınar ve Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Hasan Kıran organize etti. Ortaokullarda 5/A sınıfını temsil eden Mirsat Miraç Uzunkaya ve Nazlıcan Akgül birinci olurken, lisede Hatice Fatma Demirci ve Umut Karabıyık'ın yarıştığı 11/A sınıfı birinci oldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıldır'da öğrenciler bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştılar - Son Dakika

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