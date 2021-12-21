Üye Girişi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi - Son Dakika

Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi

21.12.2021 11:42
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi

Kars'ta buz tutan Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi sürüyor.

Kars'ta buz tutan Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi sürüyor.

Son günlerde Kars'a gerek Turistik Doğu Ekspresi, gerek Doğu Ekspresi ve gerekse tur operatörleri aracılığıyla gelen yerli ve yabancı turistler soluğu buz tutan Çıldır Gölü'nde alıyor.

Kar ve tipiye aldırış etmeden Arpaçay'a bağlı Taşbaşı Köyü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, atlı kızaklarla buz üzerinde dörtnala giderek kızak keyfini yaşıyor. Atlı kızakların buz üstünde beyaz yolculukları havadan görüntülendi.

"Ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi"

Kars'ta Marmaris'ten gelen Uğur Coşkuner, "Gerçekten ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi, Doğu Ekspresi'ni kullandık buraya gelirken, kış turizmi için kesinlikle herkesin gelmesi gereken, görmesi gereken yerler olarak düşünüyorum. Yöre halkının buradaki samimiyeti, sıcaklığı ayrıca etkiledi. Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet, kış döneminde de buradaki cennetten herkesin faydalanmasını gelip buraları gezmesini, görmesini isterim" dedi.

"Donun üzerinde atlı kızak keyfi mükemmel"

Buz üstünde çok eğlendiğini ifade eden Irmak Coşkuner, "Marmaris'ten geliyorum Çıldır Gölü'ne Doğu Ekspresi ile geldim. ve çok güzel kış turizmi için gelinmesi gereken bir yer, donun üzerinde atlı kızak keyfi mükemmel" diye konuştu.

Kars'a Doğu Ekspresi deneyimini yaşamak için geldiğini ifade eden Sezin Koç, "Uçakla geldik, trenle döneceğiz. Yöresel lezzetlerden tattık. Gezmeye çalışıyoruz. Çıldır Gölü'ndeyiz. Burası çok keyifli, kar göremeye, kar oynamaya geldik" şeklinde konuştu.

Arpaçay Taşbaşı köyü tarafı her yıl olduğu gibi bu yıl da erken buz tutunca atlı kızakla sezonu erken başladı. Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklarla buz üzerinde gezinti vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor. - KARS

Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi
Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi

Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü, Kars, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:40 Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
11:36 Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
11:00 Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği
10:59 Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor
10:58 Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!
Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu! Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!         
11:41
Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler         
11:37
Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı         
11:34
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 11:51:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nde dörtnala atlı kızak keyfi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement