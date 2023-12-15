 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çıldır İlçe Müftülüğü Gençliğe Değer Projesi kapsamında pansiyon öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çıldır İlçe Müftülüğü Gençliğe Değer Projesi kapsamında pansiyon öğrencileriyle bir araya geldi

Çıldır İlçe Müftülüğü personelleri, Çıldır Çok Programlı Lise Pansiyonunda öğrencilerle Gençliğe Değer Projesi kapsamında bir araya gelerek etkinlikler düzenledi. Öğrenciler, sohbet, satranç, dart ve çeşitli zeka oyunlarıyla keyifli bir zaman geçirdi.

Çıldır İlçe Müftülüğü Gençliğe Değer Projesi kapsamında pansiyon öğrencileriyle bir araya geldi
15.12.2023 - 12:09,
Abone Ol

Çıldır İlçe Müftülüğü "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında pansiyon öğrencileriyle bir araya geldi.

Çıldır İlçe Müftülüğü personelleri Çıldır Çok Programlı Lise Pansiyonunda öğrencilerle "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdiler.

Çıldır Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur ve M. Akif Kaplan, pansiyonda kalan öğrencilere yönelik sohbet, satranç, dart ve çeşitli zeka oyunlarından oluşan etkinliklerle öğrencilerle vakit geçirdiler.

Çıldır İlçe Müftülüğü'nün kendilerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu etkinlikten son derece memnun kalan öğrenciler keyifli zaman geçirdiler. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıldır İlçe Müftülüğü Gençliğe Değer Projesi kapsamında pansiyon öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika


11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:20
Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış

Son Dakika
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da Azami Ekmek Fiyatı Güncellendi
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51 Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:09:49. #1.11#
SON DAKİKA: Çıldır İlçe Müftülüğü Gençliğe Değer Projesi kapsamında pansiyon öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement